Le ha pedido a Florentino Pérez seguir en el Real Madrid porque prefiere ser suplente que salir

El Real Madrid lleva tiempo con la hoja de ruta realizada para planificar la plantilla de la próxima temporada. Y en ella, no está Jesús Vallejo. El defensa del conjunto blanco acaba contrato a final de temporada y está completamente apartado de la dinámica de los partidos, ya que Carlo Ancelotti prefiere confiar en otros jugadores. Aun así, el central sigue interesado en quedarse a pesar de que no tiene minutos.

Por eso, le ha pedido a Florentino Pérez que le renueve un año más, aunque no vaya a jugar nada, porque prefiere ser suplente y quedarse toda la temporada en el banquillo del Santiago Bernabéu, que salir y marcharse a otro equipo donde no esté tan a gusto. Lo que más quiere un futbolista es jugar y tener minutos, pero en el caso de Vallejo, la situación es distinta y prefiere todo lo contrario.

Vallejo le pide a Florentino renovar un año más

Aun así, desde los despachos de la entidad madrileña tienen claro que el zaragozano no continuará en el Madrid y se buscarán otras opciones para la defensa. No cuenta en absoluto para Carlo Ancelotti, tanto en el presente como para el futuro, y sería una tontería renovarlo y que ocupara una ficha del primer equipo, ya que no jugaría ni los partidos más fáciles de la Copa del Rey, como ha sido el caso este curso.

De hecho, el técnico italiano ha preferido utilizar a jugadores de la cantera antes que a Vallejo cuando la situación lo requería, teniendo en cuenta los problemas de lesiones que ha tenido el Madrid en defensa esta temporada. Incluso ha habido un momento en el que ha sido el único central sano del primer equipo disponible para el entrenador, pero ni en esas ha podido tener minutos.

El defensa, con dos ofertas encima de la mesa

Si finalmente no se hace con la suya y no consigue renovar con el Madrid, como sería lo previsible, Vallejo tendría dos ofertas encima de la mesa. Una de ellas sería del Real Zaragoza, el equipo donde empezó su carrera, por lo que tendría la oportunidad de volver a casa. Y la otra sería del Granada, un conjunto donde ya estuvo cedido dos años y en el que tuvo un buen rendimiento.