Leyenda de la Premier sin piedad con Vinicius Jr. y el Real Madrid por el plantón en la gala del Balón de Oro

El mundo del fútbol aún no sale de su asombro por la actitud que adoptó el Real Madrid tras conocerse que Vinicius Jr. no era el ganador del Balón de Oro 2024. Ni el futbolista brasileño ni el resto de la directiva del Merengue participaron en la gala que se llevó a cabo en París, Francia.

En este contexto, el histórico defensor del Manchester United, Gary Neville, fue consultado sobre la situación y no dudó en criticar la actitud de Vinicius y la directiva del club blanco. "Me siento bastante ofendido por la reacción que tuvieron ante el hecho de que Vinicius no ganara", comentó.

Vinicius Jr. perdió ante Rodri

Para el exjugador de los Red Devils, el hecho de que el delantero de 24 años no asistiera a la ceremonia organizada por la revista France Football fue una falta de respeto hacia Rodrigo Hernández, más conocido como Rodri, el ganador del Balón de Oro 2024. “Puedo entender que la gente de Madrid y de Brasil esté molesta porque su chico no ha ganado, ya que tiene un talento especial. Pero creo que hacer lo que ellos hicieron y faltarle el respeto a Rodri de esa forma me parece absolutamente indignante”, señaló Neville en diálogo con The Overlap US.

Además, destacó que el español fue un merecido ganador del premio por su excelente año con el Manchester City y que lo coronó con la obtención de la Euro 2024 con la Selección de España. “Estoy encantado de que Rodri haya ganado el Balón de Oro, y de que recaiga en un jugador que ha contribuido semana tras semana, de manera constante y a un nivel tan alto tanto para su club como para su selección”, remarcó.

Neville, duro con el Real Madrid

Neville no fue el único que expresó su descontento con Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid. Muchos futbolistas no entendieron la actitud del club Merengue, que decidió no disfrutar de una noche en la que el verdadero protagonista es el deporte.

El histórico defensa del United afirmó que le hubiera “gustado que Vinicius asistiera a la entrega de premios, invitara a Rodri a su fiesta, lo celebrara con él y le dijera: 'Bien hecho, Rodri, eres un jugador increíble y, ¿sabes una cosa? ¡El año que viene espero poder ganarlo!'. Para mí, eso es lo que significa tener clase”.

Por último, el actual comentarista deportivo señaló que Vinicius tiene un talento especial y que, seguramente, algún día ganará el Balón de Oro. “Algún día lo ganará, estoy seguro, pero la idea de intentar quitarle la gloria a otro... simplemente creo que es una falta de clase”, concluyó.