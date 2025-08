Llega con más peso y Xabi Alonso lo manda al banquillo, no jugará con el Real Madrid

Xabi Alonso ha querido empezar la pretemporada del Real Madrid al más alto nivel, teniendo en cuenta que en poco menos de dos semanas, comenzará el curso. Por eso, y con tan poco tiempo de preparación, el tolosarra ha apretado las tuercas y ya ha castigado a un jugador por haber llegado con más peso, mandándolo al banquillo y advirtiéndole de que no jugará mucho.

Precisamente, ya era un futbolista con el que el técnico no contaba demasiado y, ahora, esta situación lo ha puesto aún más en la lista negra. Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas del equipo cuya continuidad aún es una incógnita. El sevillano ha vuelto a perder protagonismo en el Madrid con la llegada de Alonso, por lo que se podría acabar planteando una salida.

Xabi Alonso le ha puesto la cruz definitiva a Dani Ceballos

El centrocampista no entró mucho en los planes del nuevo entrenador en el Mundial de Clubes y no quiere que se repita la misma historia que ha sufrido en las últimas temporadas en el conjunto blanco, donde de golpe ha tenido un bajón y sus oportunidades han caído en picado. Pasó la temporada pasada, ya que con Carlo Ancelotti fue de menos a más, pero no quiere que se repita.

Por eso, Ceballos ha mantenido una reunión muy importante con Alonso sobre su futuro, avisándole de que quiere que le prometa minutos o se planteará muy seriamente abandonar el Madrid en las últimas semanas de mercado. Por su parte, el técnico también ha querido hablar con él para exigirle un estado físico óptimo para que pueda tener más oportunidades en el terreno de juego.

El jugador podría marcharse en las próximas semanas

La situación del andaluz es inquietante y todo está a la espera de lo que decida el jugador en las próximas semanas. Si decide irse, el conjunto blanco no le cerrará la puerta, pero demandará que algún equipo venga con 15 o 20 millones de euros para abrirle la puerta. A Ceballos le gustaría volver al Real Betis, el club de su vida, pero los sevillanos no pueden afrontar una operación como esta.