Luis de la Fuente, avisa, si sigue así perderá el puesto en el Mundial a pesar de ser de lo mejor del Madrid

Luis de la Fuente ha lanzado un aviso claro y directo a Dean Huijsen: si no mejora su rendimiento y no gana más minutos con el Real Madrid, podría quedarse fuera de la lista para el Mundial 2026 pese a ser uno de los defensores españoles más prometedores y a formar parte de uno de los clubes más importantes del mundo.

La advertencia es rotunda y nace del diagnóstico del seleccionador sobre el nivel competitivo necesario para disputar un torneo tan exigente.

Una temporada por debajo de las expectativas de su fichaje

La temporada de Huijsen hasta ahora ha sido irregular. A pesar de su calidad innata —potencia física, salida de balón y buena lectura defensiva— sus números no han sido decisivos: menos de 1.200 minutos entre todas las competiciones y sin consolidarse como titular indiscutible. Su fichaje por el Real Madrid, valorizado alrededor de los 60 millones de euros, fue interpretado por muchos como una inversión de futuro, pero De la Fuente considera que para estar en el Mundial no basta con potencial, sino con continuidad y ritmo competitivo.

Uno de los factores que podría jugar a su favor es la lesión de Éder Militão, que ha dejado varias semanas de duda en el eje defensivo del Madrid. Esta situación, si Huijsen la aprovecha, podría traducirse en más minutos y una reedición de su protagonismo. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado consolidar su posición. Y De la Fuente, que sigue con lupa el rendimiento de cada central, ha dejado claro que no se llevará de forma automática a quien no participe con regularidad en su club.

Competencia feroz en la Roja

La advertencia del seleccionador no es gratuita: España tiene alternativas muy fiables para el Mundial. Pau Cubarsí, con un año de crecimiento constante, ofrece solidez, salida limpia y presencia en todas las fases del juego. Eric García, con polivalencia y experiencia, ha vuelto a recuperar nivel alto con el Barça. Y la apertura de Gerard Martín, que ha rendido de forma notable en varias posiciones defensivas, añade una opción más joven y con características complementarias.

De la Fuente busca seguridad defensiva, pero también dinamismo y lectura táctica. Si Huijsen quiere estar en los planes, debe reivindicarse cuanto antes en el Real Madrid. El aviso ya está dado: no basta con ser de los mejores del club, hay que jugar y convencer en la élite día tras día.