Luis de la Fuente baja el pulgar y deja fuera del Mundial a una de las estrellas del Real Madrid

Luis de la Fuente ya perfila la lista definitiva para el Mundial de 2026 y ha tomado una decisión que ha sorprendido incluso dentro del vestuario del Real Madrid: Álvaro Carreras no estará en la cita mundialista. El seleccionador ha optado por un perfil más conservador en el lateral izquierdo, dando prioridad a Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, a quienes considera actualmente más fiables para afrontar un torneo de máxima exigencia.

Carreras venía firmando una temporada notable con el Real Madrid. Su irrupción ha sido una de las sorpresas más positivas del curso: explosividad en banda, facilidad para superar líneas, un centro cada vez más preciso y una madurez táctica que no se corresponde con su edad. Además, su entendimiento con los interiores y su capacidad para sostener la transición defensiva lo habían convertido en un recurso valioso para Xabi Alonso.

La apuesta por la fiabilidad: Cucurella y Grimaldo delante

A pesar de su rendimiento, De la Fuente considera que Cucurella y Grimaldo ofrecen en estos momentos un grado de fiabilidad superior. El primero aporta rigor táctico, una lectura defensiva muy pulida y un nivel de intensidad constante que encaja perfectamente en los planteamientos del seleccionador. El segundo, Grimaldo, vive uno de los mejores momentos de su carrera: precisión en el balón parado, producción ofensiva elevadísima, madurez competitiva y una experiencia internacional que Carreras todavía no puede igualar.

Para De la Fuente, Carreras aún debe mejorar en dos aspectos clave para competir en un Mundial: la gestión del riesgo en salida y la consistencia defensiva en duelos individuales. Virtudes que Cucurella y Grimaldo ya tienen consolidadas.

Una decisión conservadora como en la portería

La exclusión de Carreras sigue el mismo patrón que la ya conocida en la portería: Joan García tampoco irá al Mundial, pese a ser uno de los mejores guardametas de la temporada. De la Fuente apuesta por la continuidad con Unai Simón, igual que en el lateral elige experiencia antes que proyección.

El seleccionador no quiere experimentar en un torneo que exige seguridad absoluta. El sacrificio, esta vez, es una de las estrellas emergentes del Real Madrid.