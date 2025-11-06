Luis de la Fuente está muy preocupado por Huijsen

Dean Huijsen es uno de los estandartes del Real Madrid y de la selección española. El central fue uno de los fichajes más ilusionantes del conjunto blanco el pasado verano, pero incluso antes de que llegara al Santiago Bernabéu, el defensa ya fue llamado por Luis de la Fuente para que jugara sus primeros partidos con la selección española y se aclimatase al combinado nacional.

Aun así, y después de los primeros meses de la presente temporada, el seleccionador está muy preocupado con Huijsen, teniendo en cuenta el rendimiento que está teniendo en los últimos encuentros con el Madrid. El nivel que está teniendo el defensa está siendo paupérrimo, muy lejos de lo que ya había plasmado sobre el terreno de juego en algunas ocasiones y que tantos elogios le había causado.

El nivel actual de Dean Huijsen preocupa a Luis de la Fuente

Sin embargo, a día de hoy, el central está lejos de su mejor nivel y eso lo está pagando el Madrid, ya que su defensa está siendo muy floja. Por eso, De la Fuente está preocupado y tiene dudas sobre si el jugador podrá recuperar el estado de forma óptimo para que pueda continuar siendo titular en la Roja y con el Mundial a la vuelta de la esquina que se disputará el próximo verano.

Además, el foco está puesto especialmente en los partidos más importantes que ha tenido el conjunto blanco y donde Huijsen ha sido superado con mucha facilidad. En los encuentros transcendentales, al central le falla la concentración y la autoridad, además del acierto en los pases, como se vio en el duelo de la UEFA Champions League contra el Liverpool del pasado martes.

El rendimiento que está teniendo el central está siendo muy malo

Por lo tanto, está por ver si Huijsen podrá recuperar su mejor nivel en los próximos partidos y, especialmente, en el parón de selecciones de la próxima semana, donde será, de nuevo, uno de los defensas llamados por Luis de la Fuente para defender los colores del combinado español. Aun así, está por ver si lo hará como titular después del rendimiento que ha tenido últimamente.