Luis de la Fuente le avisa, esto no es el Real Madrid, no le pasará ni una

Luis de la Fuente ha sido muy claro con algunos de los jugadores que ha convocado para la selección española para este parón del mes de septiembre, correspondiente a los partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos del año que viene. El seleccionador no ha dudado en hablar con algunos futbolistas para explicarle que esto no será como en sus clubes y no les pasaría ni una.

En concreto, el técnico ha hablado con Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, para explicarle que deberá ganarse el puesto y que no se crea que ya es el número 1 como en el conjunto blanco. Aunque el internacional parte con ventaja por su clase y porque Luis de la Fuente ya ha confiado en él anteriormente, el entrenador no quiere que se confíe demasiado desde el primer día.

Luis de la Fuente le ha dejado las cosas claras a Dean Huijsen

Huijsen ha entrado con muy buen pie en el Madrid, ya que se ha consolidado desde el primer momento en la retaguardia y se ha convertido en uno de los líderes en defensa del equipo de Xabi Alonso. A pesar de que con España lo más normal es que pase lo mismo, De la Fuente ha querido frenar este ímpetu del central y recomendarle que siga trabajando como lo ha hecho hasta ahora.

Es decir, que tiene todas las papeletas para ser uno de los titulares, especialmente en los partidos importantes y en la selección del futuro, pero también quiere que lo dé todo en los entrenamientos y en el terreno de juego para que no se duerma en los laureles y crea que lo tiene todo hecho desde el primer día, porque no será el caso y el seleccionador se lo demostrará con el banquillo.

El seleccionador no quiere que el central del Madrid se duerma

De la Fuente cree mucho en la meritocracia y en construir un grupo unido, por lo que le cuesta introducir nuevas piezas a la selección, pero si estas lo hacen bien en sus respectivos clubes y llegan al combinado español con mucha ilusión, ganas y sentimiento de compañerismo, el seleccionador les abre las puertas de par en par, como ha sido el caso de Huijsen últimamente.