Luis de la Fuente le pega la bronca del siglo a Dani Carvajal

Como es habitual, la selección española está llena de jugadores del Real Madrid y del FC Barcelona. Por eso, que se lleven bien es crucial para los intereses del combinado nacional, y eso es lo que siempre ha intentado Luis de la Fuente. Sin embargo, la gran trifulca que se vivió en el Clásico entre ambos equipos del pasado domingo molestó, y mucho, al entrenador de España.

Por eso, tras el encuentro, Luis de la Fuente le pegó la bronca del siglo a Dani Carvajal por enfrentarse seriamente a Lamine Yamal en el terreno de juego. El lateral del Madrid solo fue a recriminarle al extremo del Barça las declaraciones que hizo antes del Clásico y, a partir de ahí, todo se calentó, con los dos conjuntos enfrentados en el terreno de juego después del pitido final.

Luis de la Fuente habló seriamente con Dani Carvajal tras el Clásico

El seleccionador le recriminó esto y le dijo que las cosas se hablaban en privado, ya que hay que evitar mal rollo en la Roja, especialmente cuando se está a pocos meses del Mundial, el gran objetivo que se ha puesto la selección. De la Fuente no quiere volver a la época de José Mourinho y Pep Guardiola, donde los dos equipos estaban enfrentados constantemente y esto era negativo para España.

A pesar de que siempre se ha dicho que las cosas que pasan en los encuentros de los clubes se quedan ahí y luego se olvidan en la selección, algunos creen que este episodio podría comportar aspectos trágicos para la Roja, ya que siendo Lamine uno de los más importantes en la selección, el hecho de que esté enfrentado a varios jugadores del Madrid podría acabar pasando factura.

El seleccionador no quiere este tipo de polémicas

Aun así, De la Fuente también se encargó de hablar con Lamine y pedirle que madurara y dejara las tonterías y las polémicas lejos del terreno de juego, ya que, como se ha visto, solo provocan este tipo de conflictos. No es la primera vez que el seleccionador habla seriamente con el extremo del Barça para darle un tirón de orejas considerable y probablemente tampoco será la última.