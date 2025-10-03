Luis de la Fuente le pone la cruz, no volverá a jugar con la Roja, sea titular o no con el Real Madrid

Luis de la Fuente tiene decidida la lista de jugadores de cara al parón de selecciones que tendrá lugar en este mes de octubre. El seleccionador está diseñando las convocatorias con un ojo puesto en el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos el año que viene, por lo que difícilmente habrá novedades importantes entre esta lista y el equipo que defenderá los colores del combinado nacional en verano.

A partir de ahí, el técnico le habría puesto la cruz a un jugador del Real Madrid y ha decidido que no volverá a jugar con la Roja, sea titular o no con el conjunto blanco. El futbolista en cuestión es Dani Ceballos, uno de los centrocampistas del equipo que no está contando con muchas oportunidades bajo las órdenes de Xabi Alonso, por lo que su presencia en la selección también pinta mal.

Luis de la Fuente ha decidido no convocar más a Dani Ceballos

Ceballos fue llamado hace un par de años con España, pero desde entonces, no ha vuelto a una convocatoria de la selección y, por las intenciones de De la Fuente, no lo volverá a hacer mientras él esté en el banquillo. El seleccionador no cuenta en absoluto con él, ya que cree que la medular ya está ocupada por otros jugadores que tendrían más nivel o, al menos, con los que confiaría más.

El andaluz no está viviendo una etapa sencilla en el Madrid, especialmente en los últimos meses. El centrocampista estuvo a punto de irse del conjunto blanco el pasado verano, pero finalmente rechazó la posibilidad de hacerlo cuando el club madrileño tenía un acuerdo cerrado con el Olympique de Marsella. Finalmente, se acabó quedando, pero su situación sigue siendo complicada.

El seleccionador no tendrá en cuenta al centrocampista andaluz

Con Ceballos descartado, De la Fuente tiene otros planes para poder reforzar el centro del campo de España ante las bajas de jugadores importantes que deberían ser convocados si no se hubieran lesionado, como Gavi o Fermín. El entrenador podría llamar a Álex Baena y Pablo Barrios, futbolistas del Atlético de Madrid, para suplir las bajas de los centrocampistas azulgranas.