Luis de la Fuente lo deja fuera del Mundial a pesar de ser de lo mejor del Real Madrid

A pesar de que aún quedan más de ocho meses para que dé comienzo el Mundial de selecciones que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Luis de la Fuente ya tiene prácticamente confirmada su convocatoria para la cita mundialista del año que viene. El seleccionador no hará grandes cambios respecto a las últimas listas que ha ido teniendo, por lo que todo está decidido.

Y ahí, el entrenador de España dejará fuera del Mundial a un jugador que, aunque esté siendo de lo mejor en el Real Madrid en este inicio de temporada, no tendrá la complicidad del técnico para que pueda defender los colores de su selección en el gran torneo. El futbolista en cuestión es Álvaro Carreras, uno de los mejores laterales izquierdos del panorama español tras su fichaje por el conjunto blanco.

Luis de la Fuente no tiene intención de llevarse a Álvaro Carreras al Mundial

El defensa ha irrumpido desde el primer día y se ha convertido en una pieza clave para Xabi Alonso, convirtiéndose en el líder absoluto de la banda izquierda y dejando claro que el Madrid acertó con su incorporación. Sin embargo, su rendimiento no está siendo el mismo para los ojos de Luis de la Fuente, que prefiere llamar a otros laterales para sus convocatorias con España.

Desde que llegó al banquillo del combinado nacional, De la Fuente está confiando en otros jugadores para esa posición, como son Alejandro Grimaldo y Marc Cucurella. Fuera de esos dos, el seleccionador no ha querido convocar a otros, dándoles la plena confianza para que recorran la banda izquierda de la Roja. Aun así, en el Madrid no entienden el motivo por el cual Carreras no va convocado.

El lateral izquierdo está teniendo un gran rendimiento en el Madrid

El canterano del conjunto blanco ha demostrado que puede llegar a ser el mejor lateral izquierdo español, pero este reconocimiento no es bien visto por parte de De la Fuente, que confía más en el grupo que ha estado llamando desde que se incorporó al banquillo de la selección. Por lo tanto, lo más probable es que Carreras se quede sin poder jugar el Mundial, a pesar de su gran rendimiento.