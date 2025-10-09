Luis de la Fuente no lo llevará al Mundial con la Roja a pesar de ser una de las estrellas del Real Madrid

Con las últimas listas que está realizando Luis de la Fuente para los parones de selecciones, va quedando cada vez más claro cuál será el prototipo de convocatoria que realizará el entrenador de cara al Mundial que se disputará el verano del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, sorprende la ausencia destacada de uno de los mejores jugadores del Real Madrid.

A pesar de que es una de las estrellas del equipo, el técnico no lo llevará al Mundial con la Roja. Se trata de Álvaro Carreras, el lateral izquierdo fichado este verano que ha tenido una irrupción tremenda en el conjunto blanco. La incorporación del jugador ha sido todo un éxito para el Madrid y, de hecho, se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas en esa posición.

Luis de la Fuente no convocará a Álvaro Carreras para el Mundial con España

Aun así, De la Fuente se ha negado a llevarlo y sigue confiando en Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo para la banda izquierda, algo que no acaba de entender la entidad madrileña, teniendo en cuenta el gran rendimiento que ha tenido el canterano blanco desde su llegada al Madrid en verano. En tan solo unos meses, se ha convertido en una pieza indispensable para Xabi Alonso.

Sin embargo, el seleccionador no lo está viendo de esta manera y no lo ha convocado en ninguno de los parones de selecciones de esta temporada, dejando claro que no cuenta con él, a pesar de su gran nivel en el Santiago Bernabéu. Por eso, lo más probable es que no lo llame para la cita mundialista, ya que el entrenador no hará muchos cambios respecto a las listas de ahora y las del verano que viene.

El Madrid respeta la decisión, pero no la entiende en absoluto

Aunque en el Madrid respetan la decisión de De la Fuente, no la acaban de entender. Carreras ha demostrado que puede ser el mejor lateral izquierdo español después de haber visto lo que ha hecho en el terreno de juego, por lo que en el conjunto blanco no entienden que el seleccionador se prive de tener a un futbolista de estas características en las filas del combinado nacional.