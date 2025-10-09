Florentino Pérez se reúne con Xabi Alonso: dos fichajes, dos salidas, tres dudosos y un adiós muy doloroso

A pesar de que la temporada acaba de empezar, tanto Florentino Pérez como Xabi Alonso ya se han reunido para planificar la plantilla del próximo curso del Real Madrid. En esta reunión se han hablado de entradas y de salidas, con los posibles objetivos encima de la mesa en materia de fichajes y en la marcha de jugadores actuales del equipo, con alguna de ellas siendo dolorosa.

El tolosarra le ha dejado claro al presidente que necesitará refuerzos en la defensa y en el centro del campo. El técnico quiere un central para apuntalar la zaga y un jugador que pueda dar juego desde el centro del campo y que tenga mucha clase. En un principio, los objetivos prioritarios serían Ibrahima Konaté, del Liverpool, y Nico Paz, que podría volver al Madrid tras su etapa en el Como.

Florentino Pérez y Xabi Alonso ya están planificando al Madrid de la temporada que viene

Aun así, la situación podría cambiar y se podrían producir nuevas incorporaciones, pero de momento, los nombres de esos dos futbolistas están marcados en rojo para la dirección deportiva del conjunto blanco. Respecto a las salidas, todo se complica más, ya que hay jugadores con contrato que no están dispuestos a salir, mientras que otros lo acaban a final de temporada.

Es el caso de David Alaba o Antonio Rüdiger, que salvo un giro dramático de los acontecimientos, están viviendo sus últimos meses en el Madrid, ya que acaban su vínculo con la entidad madrileña el 30 de junio y no se les ampliará el contrato. Hay otros de dudosos, como Dani Ceballos, Endrick o Gonzalo García, que no tienen asegurada su continuidad en el conjunto blanco a día de hoy.

La plantilla sufrirá varios cambios en entradas y salidas

Además, Florentino le ha comentado a Alonso que es posible que se acabe produciendo un adiós muy doloroso con la venta de un jugador importante, teniendo en cuenta que el Madrid se intentará reforzar bien y con varias estrellas, por lo que la cantidad invertida tendrá que ser paliada con el traspaso de un futbolista de la actual plantilla.