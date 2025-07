Luis Enrique le enseña el camino a Xabi Alonso y el Real Madrid, por el momento, frena la operación

La reflexión de Álvaro Benito desde Defensa Central ha encendido una alarma constructiva en el entorno del Real Madrid. Benito recordó cómo el PSG de Luis Enrique se impuso en la última Champions con un sistema sin mediocentro defensivo, apostando por perfiles más creativos y móviles como Neves, Vitinha y Fabián, y cómo esa fórmula permitió ganar partidos clave por su solidez colectiva y equilibrio táctico. Esa idea ha calado en Xabi Alonso, quien ha decidido frenar una operación de mediocentro exigida en los primeros días de su proyecto.

Los primeros reportes apuntaban a la necesidad de incorporar un pivote ancla, capaz de relevar a Kroos o Modric. Sin embargo, Xabi ha detenido esa línea: ha optado por mimetizarse con la propuesta del PSG de Luis Enrique, confiando en alternativas como Tchouaméni, Valverde y Mastantuono, acompañadas de un gran trabajo colectivo. La clave: consolidar una plantilla funcional sin depender de un solo pivote, algo que encaja con su idea de presión alta y dinámica ofensiva.

El frenazo a los fichajes: la inspiración en Luis Enrique

La decisión técnica no fue fácil. Tras el Mundial de Clubes, la dirección deportiva tenía sobre la mesa ofertas para reforzar el centro del campo con un perfil de mediocentro clásico. Pero Xabi, avalado por la reflexión de Benito, frenó la operación, convencido de que el equipo puede sostenerse con bloques móviles y sin un “5” al uso.

Esta visión bebe directamente de la propuesta del PSG, que conquistó Europa con un esquema flexible, y demuestra que Xabi está dispuesto a aprender de otros grandes proyectos. La lectura es sencilla: si funciona en un club puntero, ¿por qué no en el Madrid? El resultado es un cambio estratégico que rechaza la “operación mediocentro”, incluida aquella opción costosa de Rodri o Zubimendi, y abre la puerta a una plantilla más polivalente.

Prudencia táctica y coherencia

El Real Madrid ha evitado una inversión excesiva en un solo perfil. En lugar de eso, Xabi apuesta por un colectivo con eficacia aérea, presión coordinada y liberación de cadenas de pase. El caso del PSG, sin pivote puro, pero con equilibrio y éxito, le sirve como demostración de que la unidad colectiva puede compensar la falta de un “5” tradicional.

Luis Enrique no solo marca estilo en el PSG, sino que también guía la toma de decisiones en Valdebebas. Xabi Alonso ha entendido el mensaje: no hay urgencia por fichar un mediocentro, sino por construir un equipo atrevido, táctico y versátil. Y si funciona en la élite, por qué no puede triunfar en el Santiago Bernabéu.