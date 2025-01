Luis Enrique le promete convertirlo en el PSG en la estrella que no es con Ancelotti en el Real Madrid

Los minutos en el Real Madrid son muy caros y Carlo Ancelotti es muy reticente de dar opciones a los jugadores que cree que no están rindiendo al máximo en los entrenamientos y en el terreno de juego. Por eso, uno de los futbolistas que no está teniendo la participación que él esperaba está recibiendo el interés de los grandes clubes europeos, pero no quiere irse del conjunto blanco.

Se trata de Brahim Díaz, el centrocampista que está teniendo muy difícil tener minutos con el técnico italiano. En ese sentido, Luis Enrique le ha llamado para que fiche por el PSG, prometiéndole ser uno de los futbolistas más importantes en París y darle galones de líder en el equipo. Sin embargo, el internacional con Marruecos habría rechazado la posibilidad de salir porque quiere triunfar en el Madrid.

Brahim rechaza la oferta de Luis Enrique

Aunque el entrenador asturiano le habría prometido lo que Ancelotti no puede darle en el club madrileño, Brahim sigue confiando en que podrá darle la vuelta a la situación, tener la confianza absoluta del técnico italiano y ser un jugador importante. Volvió a la capital española el 2023 tras su cesión al Milan, y a pesar de que no ha sido titular indiscutible, ha tenido grandes actuacions cuando se le ha dado una oportunidad.

De hecho, la temporada pasada marcó 10 goles y 7 asistencias que ayudaron mucho al Madrid a ganar los tres títulos: la Liga, la Champions y la Supercopa de España. Por eso, Luis Enrique se quería aprovechar de su situación ofreciéndole un gran rol en Francia, además de un contrato millonario, pero a pesar de la tentación, se ha mantenido firme en su decisión de continuar vistiendo la camiseta blanca.

No hay dudas con su futuro

Por lo tanto, Brahim ha apartado el dinero y la posibilidad de tener más minutos en otro equipo de categoría para poder triunfar definitivamente en el Madrid. El internacional marroquí quiere aprovechar cada opción que le dé Ancelotti de jugar, aunque sean pocos minutos, y no abandonará el Santiago Bernabéu bajo ningún concepto. El centrocampista lo tiene claro: se queda en la capital española para ser importante.