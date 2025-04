Luka Modric no seguirá en el Real Madrid, que negocia su sustituto en Londres

Luka Modrić es una de las primeras bajas que se pueden dar prácticamente por seguras en el Real Madrid. Ha seguido perdiendo protagonismo en los esquemas, y ha quedado demostrado, sobre todo en las grandes citas, que ya no le aguanta el ritmo para poder ser titular, ni disputar los encuentros más exigentes. Así que cada vez parece más complicado que siga en la plantilla la próxima campaña, considerando que su contrato finaliza el 30 de junio.

No hay constancia de que existan negociaciones en marcha con Florentino Pérez, quien, muy a su pesar, parece haber llegado a la conclusión de que es el momento de separar los caminos que unen a ambas partes, tras más de una década trabajando juntos de forma ininterrumpida. Una pérdida sensible para el cuadro blanco, que se tendrá que despedir de una de las grandes leyendas de la entidad, y uno de los responsables de la interminable lista de títulos que han conquistado.

Se irá uno de los mejores futbolistas que han pasado por el Santiago Bernabéu en este siglo, sin descuidar que todavía sigue teniendo el brazalete de capitán, por lo que encontrar a un recambio que esté a su altura se antoja como una misión realmente complicada. Por suerte, el presidente parece haber identificado a un crack que podría cumplir perfectamente con estos requisitos, si bien su llegada requerirá de un desembolso muy importante.

Porque Enzo Fernández gusta mucho en el Madrid, al que ya fue vinculado en el pasado, cuando aún defendía los colores del Benfica. Y han estado siguiendo atentamente su desempeño con la elástica del Chelsea, donde tuvo un comienzo algo irregular, pero ya ha logrado afianzarse entre las grandes estrellas del club. Han existido contactos con el agente del mediocentro argentino, que ha mostrado su predisposición a trasladarse a España, y salir de Londres.

Aunque para ello, Florentino Pérez deberá de sacar a pasear sus dotes como negociador, considerando que Todd Boehly no lo dudó a la hora de pagar 120 millones de euros en su día por el canterano de River Plate. Y no hace falta decir que no lo piensa regalar.