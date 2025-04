Modric no invita a Vinicius a una reunión en su casa para ganar al Barça en la final de la Copa del Rey

El Real Madrid tiene la posibilidad de levantar su primer título de la temporada el próximo sábado. El conjunto blanco se enfrentará al eterno rival, el FC Barcelona, en la final de la Copa del Rey, por lo que un nuevo clásico decidirá quien se lleva la competición del KO este curso. Por eso, la plantilla del Madrid ha intentado conjurarse para ganar a los azulgranas y lo ha hecho desde el domicilio del capitán.

Luka Modric se reunió con varios pesos pesados en su casa para conjurarse de cara a la final contra el Barça, pero el croata no invitó a una de las estrellas de la plantilla. El centrocampista dejó fuera a Vinicius de la reunión, ya que gran parte del vestuario, entre ellos los más importantes que se reunieron con el capitán, no soportan al brasileño, y evitaron que estuviera presente en la conjura.

Modric no invitó a Vinicius en una conjura en su casa para ganar la Copa

Tanto el croata como otros integrantes del equipo, como Jude Bellingham, Kylian Mbappé o Thibaut Courtois sí que estuvieron ahí y dejaron claro que tenían que dejarse la piel en el terreno de juego para, al menos, poder levantar un título esta campaña, aunque sea el de la Copa del Rey. Saben que será muy importante para el club, después de todo lo que ha pasado durante el año, poder ganar un trofeo.

Para evitar malos rollos, Vinicius no fue invitado a esta reunión de conjura, ya que no lo soportan. El brasileño está cada vez más apartado del vestuario y solo está apoyado por sus compatriotas en la selección brasileña, otros que tampoco fueron invitados al evento por su proximidad con su compañero en Brasil. El clan brasileño también está aislado y los pesos más pesados de la plantilla no quiere que estén ahí.

El brasileño renovará su contrato con el Madrid hasta 2030

Aun así, el vestuario tendrá que aguantar unos años más al atacante, teniendo en cuenta que habría llegado a un acuerdo con Florentino Pérez para renovar su contrato hasta el 2030. Vinicius va a ampliar su vínculo con el Madrid después de muchas especulaciones sobre su futuro, por lo que algunos integrantes de la plantilla, a pesar de que ya no tienen trato con él, tendrán que seguir conviviendo con su tóxica actitud.