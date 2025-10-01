Mastantuono crea tensiones, tiene mala fama, en el vestuario se preguntan porque es titular sí o sí

Franco Mastantuono ha aterrizado en el Real Madrid como una auténtica estrella. A pesar de que cumplió 18 años recientemente y está viviendo su primera experiencia europea, el argentino se ha ganado un sitio en el once titular de Xabi Alonso, algo que ha provocado tensiones en el vestuario, teniendo en cuenta que varios jugadores se preguntan el porqué de su presencia en las alineaciones.

Varios futbolistas no entienden el motivo por el cual Mastantuono es titular por decreto, ya que aún es muy joven y no tiene experiencia. Aun así, el tolosarra lo ha colocado desde el inicio en seis de los nueve partidos que ha disputado el conjunto blanco en este inicio de temporada, dejando en el banquillo a otros jugadores con más bagaje en el Madrid y con más conocimientos tácticos del juego.

En el vestuario se preguntan el porqué de la titularidad de Mastantuono

Esto ha provocado tensiones y que el argentino empiece a tener mala fama, ya que algunos creen que solo aceptó venir al Madrid si le aseguraban la titularidad, como está pasando en los primeros encuentros del curso. Es algo que no ven bien dentro del vestuario, ya que piensan que los minutos y la opción de ser titular se tiene que ganar en el campo y no en los despachos.

Aunque Mastantuono esté mejorando en cada partido, tanto el cuerpo técnico como algunos aficionados blancos creen que aún le falta bastante desparpajo, especialmente a la hora de encarar a los rivales, y aún no está mostrando ese nivel que tenía en River Plate, donde era la estrella absoluta y toda jugada pasaba por sus botas. Ahora, en el Madrid, la situación es distinta.

El argentino ha sido titular en seis de los nueve partidos del Madrid

Por eso, varios jugadores no creen que se esté mereciendo ser titular en prácticamente todos los partidos, ya que su rendimiento no está siendo excelente e incluso en algunos encuentros no ha sido ni de notable, por lo que han pedido en privado cambios inmediatos a Alonso, aunque está por ver si el entrenador decidirá dejar en el banquillo al joven argentino.