Mastantuono deja una víctima en el Real Madrid, estaba fichado, pero no viene

Franco Mastantuono ha sido uno de los fichajes más ilusionantes que ha hecho el Real Madrid en el mercado de fichajes veraniego. El argentino es una de las mayores promesas del fútbol mundial y, de momento, ha dejado buenas sensaciones, tanto en el club como en Xabi Alonso, pero también saben que el jugador solo tiene 18 años y que tiene que seguir creciendo y madurando.

Aun así, el hecho de que el extremo aterrizara en el conjunto blanco provocó una modificación muy importante en la hoja de ruta de la dirección deportiva durante el verano, ya que su llegada cerró la puerta al retorno de un exjugador del Madrid al Santiago Bernabéu. Se trata de Nico Paz, uno de los futbolistas que la entidad madrileña tiene en el punto de mira de cara al futuro.

El fichaje de Franco Mastantuono paró el retorno de Nico Paz al Madrid

En un principio, el internacional argentino iba a volver al Madrid este verano, ya que se iba a pagar la opción de recompra y, de hecho, ya se había hablado con el jugador y también con el Como para explicarles que el regreso del futbolista se daría a cabo. Sin embargo, lo que impidió que volviera al conjunto blanco fue el fichaje relámpago que el club hizo con Mastantuono.

Teniendo en cuenta que el joven atacante estuvo a punto de fichar por el PSG, el Madrid aceleró las negociaciones, algo que no tenía pensado hacer hasta al cabo de unos meses, y tuvo que cerrar su fichaje ante el miedo de que se fuera a París. Eso provocó una víctima en el conjunto blanco, que fue que se parara toda la operación con Nico Paz, al menos para este verano.

El centrocampista argentino podría llegar el verano que viene

La intención del club blanco sigue siendo el retorno del centrocampista al Santiago Bernabéu, y si la situación no cambia de manera repentina, como ha pasado este verano, Nico Paz llegará al Madrid el año que viene para reforzar la medular, uno de los deseos que Xabi Alonso habría puesto encima de la mesa para la dirección deportiva.