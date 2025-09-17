Mastantuono empieza a generar mal ambiente en el vestuario del Real Madrid

Franco Mastantuono ha sido uno de los fichajes más ilusionantes que ha hecho el Real Madrid en los últimos años. La perla argentina aterrizó este verano en el Santiago Bernabéu y ya se ha ganado el cariño de la afición, aunque en el vestuario la situación podría verse muy diferente después de las primeras semanas del extremo en el equipo, teniendo en cuenta su poca experiencia.

El jugador fue el debutante más joven del Madrid en la UEFA Champions League en el debut ante el Olympique de Marsella este pasado martes, donde volvió a ser titular en un nuevo partido. Esto ha provocado mal ambiente en el vestuario, ya que algunos futbolistas creen que está jugando por decreto, a pesar de que aún no tiene el nivel necesario para poder ser titular.

La titularidad de Mastantuono genera mal ambiente en el vestuario del Madrid

Desde que Mastantuono ha estado disponible para Xabi Alonso, el tolosarra lo ha puesto de titular en tres de los cinco partidos que ha podido ser convocado, lo que demuestra que el entrenador confía mucho en él y lo ve una pieza clave en el extremo derecho. Sin embargo, otros jugadores creen que no se lo ha ganado, ya que lleva poco tiempo en el conjunto blanco.

Piezas importantes como Rodrygo Goes o Brahim Díaz, que precisamente juegan en la misma posición que el argentino, creen que está muy verde y que no es justo que esté siendo titular por delante de ellos, creando un mal ambiente en el vestuario que está dificultando todo el proceso de adaptación del joven jugador, ya que no está siendo bien visto por parte de futbolistas clave.

Algunos futbolistas creen que está jugando por decreto

Aun así, Alonso seguirá confiando en Mastantuono y en el club hay mucho optimismo con su proyección, ya que piensan que será uno de los mejores del mundo en los próximos años. Aunque acaba de cumplir recientemente los 18 años, el argentino ya tiene mucha presión encima por el hecho de tener que ser titular en el Madrid, incluso en partidos importantes, como en el debut en la Champions.