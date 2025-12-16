Mastantuono es el nuevo enemigo de Xabi Alonso en el vestuario del Real Madrid

Franco Mastantuono fue uno de los fichajes más ilusionantes que hizo el Real Madrid el pesado verano, ya que aterrizaba en el Santiago Bernabéu un jugador con mucha proyección y talento. A pesar de que los primeros meses del curso fueron buenos, con muchas oportunidades, el argentino ha pasado al ostracismo absoluto en los últimos partidos y se ha señalado a Xabi Alonso.

El joven, después de sus molestias de pubalgia, ha perdido completamente el protagonismo en el conjunto blanco, pasando de ser titular indiscutible con el tolosarra a tener un rol muy residual. De hecho, en los últimos cinco encuentros, tan solo ha disputado dos minutos, que fueron en el choque contra el Alavés en Mendizorroza, mientras que en los cuatro anteriores se ha quedado en el banquillo sin salir.

Franco Mastantuono ha perdido totalmente la confianza de Xabi Alonso

A Mastantuono no le está gustado nada esta situación, ya que cuando decidió fichar por el Madrid, se le prometió que tendría minutos de calidad y oportunidades para triunfar, como se demostró en los primeros meses de la temporada, siendo un fijo en los esquemas de Alonso. Sin embargo, esto ha cambiado completamente de la noche a la mañana y el argentino ya no juega nada.

El delantero ha perdido totalmente la confianza del entrenador y, de hecho, en rueda de prensa, Alonso ha asegurado que tiene que mejorar, especialmente en el apartado físico, para volver a tener oportunidades. Es cierto que la pubalgia afectó mucho a Mastantuono, como le ha pasado a otras estrellas de la Liga, pero también hay otros aspectos deportivos que han provocado esto.

El argentino no está teniendo minutos en los últimos partidos

Algunos jugadores importantes dentro del vestuario se quejaron a Alonso en su momento de todas las oportunidades que estaba teniendo el argentino, ya que estaba jugando mucho más que otros futbolistas que, en un principio, por calidad y veteranía, merecían más minutos que uno que había llegado tan solo hace unos meses al conjunto blanco. Y ahí, en un intento de ganarse al vestuario, el técnico podría haber cambiado de opinión.