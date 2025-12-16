Xabi Alonso lo deja en mal lugar en el vestuario a pesar de ser de lo mejor del Real Madrid

Xabi Alonso no está pasando por un buen momento en el Real Madrid, ya que su continuidad es una incógnita tras los últimos resultados del conjunto blanco. De momento, el tolosarra aguanta, pero está haciendo todo lo posible para que la situación no se vaya a pique definitivamente, algo que también está afectando a alguna parte de la plantilla y, en especial, al vestuario.

De hecho, el entrenador estaría dejando en mal lugar a un futbolista del Madrid a pesar de ser de lo mejor que podría tener la plantilla en la posición en la que juega. Se trata de Gonzalo García, uno de los delanteros que tiene Alonso a su disposición y uno de los proyectos más ilusionantes que tiene el club en sus manos. Sin embargo, no está jugando prácticamente nada este curso.

Xabi Alonso está dejando en mal lugar en el vestuario a Gonzalo García

El canterano solo entra para jugar los minutos de la basura, en las segundas partes, cuando ya está todo el pescado vendido o incluso cuando el Madrid tiene que marcar algún gol, pero el tiempo de juego es tan bajo que no tiene la posibilidad de hacer algo. Por eso, Gonzalo se siente un poco decepcionado con el técnico por esta falta de oportunidades tan grande que sufre.

El jugador sabe que delante tiene a Kylian Mbappé, uno de los mejores del mundo, pero el vasco le aseguró en la pretemporada, después de su gran Mundial de Clubes, que iba a ser importante en el conjunto blanco si se quedaba, ya que en un principio, la intención que tenía el ariete era la de marcharse a otro equipo donde pudiera ser titular indiscutible y crecer y madurar como futbolista.

El delantero no está teniendo muchos minutos con el técnico

Aun así, la situación ha sido otra totalmente. Gonzalo no está siendo una pieza clave en los esquemas de Alonso y sus minutos son muy escasos, algo terrible para un jugador joven que necesita jugar para seguir evolucionando en su carrera. De hecho, algunos dentro del vestuario no acaban de entender que el canterano no esté teniendo más oportunidades visto su nivel anteriormente.