Mastantuono es muy bueno en el campo, pero en el vestuario no genera consenso, tiene fama de ir por la espalda

Franco Mastantuono ha sido uno de los fichajes más ilusionantes que ha hecho el Real Madrid en los últimos años. El atacante aterrizó este mismo verano en el Santiago Bernabéu procedente de River Plate, siendo considerado una de las perlas argentinas más prometedoras, por lo que el club y la afición están muy ilusionados con la posibilidad de que pueda convertirse en algo grande.

Sin embargo, la situación es diferente dentro del vestuario, ya que algunos jugadores no acaban de aceptar que sea titular por decreto. La realidad es que Mastantuono es muy bueno en el campo, como lo ha demostrado en más de una ocasión, y sobre todo tras su primer gol con la camiseta blanca en el último partido de Liga ante el Levante, pero su actitud no acaba de gustar.

Desde su llegada, el argentino ha sido prácticamente titular en todos los partidos bajo las órdenes de Xabi Alonso, unas decisiones que algunos futbolistas que están luchando también por un sitio en el once no acaban de entender, ya que aunque tenga un buen rendimiento, creen que se debe ir poco a poco con él para no quemarle en sus primeros meses en la entidad madrileña.

Además, algunos piensan que tiene fama de ir por la espalda, ya que cuando no fue titular o cambiado, movió ficha para recuperar los galones perdidos. Creen que a Mastantuono le prometieron la titularidad para fichar por el Madrid y la está exigiendo si no juega, por lo que es algo que no está gustando al resto, ya que el puesto hay que ganarlo en el campo y no en los despachos.

Aun así, dentro del club hay mucha expectación por lo que está haciendo Mastantuono sobre el césped y creen que su primer gol hará que el argentino explote definitivamente, teniendo en cuenta que en los primeros encuentros le costó encontrar su mejor fútbol, más que nada por la adaptación por la que está pasando tras el cambio de pasar de River Plate a un equipo como el Madrid.