O cambia o no volverá a ser titular con el Real Madrid, Xabi Alonso no se casa con nadie, mano dura

El Real Madrid obtuvo tres puntos más para seguir con su pleno de victorias en la Liga tras golear al Levante (1-4). El conjunto valenciano había empezado bien la competición y la visita a su estadio se preveía complicada, pero Xabi Alonso decidió hacer rotaciones en defensa y colocar una zaga de circunstancias sobre el terreno de juego. Sin embargo, un jugador acabó muy señalado.

El tolosarra decidió salir con Raúl Asencio en el lateral derecho, Dean Huijsen y Álvaro Carreras como centrales y Fran García en la banda izquierda, dejando en el banquillo a un central como David Alaba, que podría haber salido desde el inicio para evitar que un futbolista como Carreras, que es lateral izquierdo, tuviera que jugar en el centro de la retaguardia. Aun así, Alonso no confía en el austríaco.

Xabi Alonso no cuenta en absoluto con David Alaba

Alaba aún no ha sido titular en este inicio de temporada y parece muy complicado que lo sea, ya que el técnico ha aplicado mano dura con el nivel y el rendimiento que está teniendo en los entrenamientos, lejos de mostrar lo que era de antaño. Por eso, el defensa solo ha jugado unos 12 minutos este curso en los siete partidos que ha disputado el Madrid hasta ahora en todas las competiciones.

Esto da a entender que Alonso no cuenta nada con él y que prefiere a otros defensas de la plantilla, incluso a Raúl Asencio, otro de los que también estaba señalado pero que ha acabado ganándose la confianza del entrenador, al menos, para unos cuantos minutos, teniendo en cuenta algunas de las bajas en defensa que ha tenido el conjunto blanco en los últimos partidos.

El defensa austríaco no ha jugado prácticamente nada esta temporada

Sin embargo, Alaba vive en el ostracismo absoluto y no parece que su situación vaya a cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, el austríaco está viviendo sus últimos meses en el Madrid, ya que no renovará su contrato, que acaba a final de temporada, siendo uno de los últimos jugadores en la rotación de Alonso.