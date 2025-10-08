Mastantuono está siendo criticado por un sector del vestuario del Real Madrid

Franco Mastantuono se ha convertido en una de las sorpresas en este inicio de temporada para el Real Madrid. A pesar de que el argentino llegó a mediados de agosto y tan solo tiene 18 años, la joven perla ya se ha hecho con un hueco en las alineaciones de Xabi Alonso y está siendo un titular habitual en la banda derecha, algo que no está acabando de gustar al vestuario.

De hecho, algunos jugadores ya lo están criticando, teniendo en cuenta que no entienden el motivo de que sea titular por decreto, ya que llegó hace nada y hay otros futbolistas con más experiencia y veteranía que, en un principio, se merecerían más estas oportunidades. Sin embargo, el tolosarra ha decidido confiar en él y es uno de los jugadores de la plantilla que más minutos acumula sobre el verde.

Franco Mastantuono está siendo criticado por algunos jugadores del Madrid

Aun así, su rendimiento tampoco está siendo muy destacado, por lo que varios integrantes de la plantilla se preguntan el porqué de sus titularidades si tampoco está siendo nada increíble en el campo. Sus números no terminan de estar en la altura, ya que solamente ha marcado un gol, siendo extremo derecho, muy lejos de otros atacantes como Vinicius, Kylian Mbappé o Rodrygo Goes.

Este último es el que más estaría mosqueado, juntamente con Brahim Díaz, por esta situación, ya que piensan que tienen más galones para ser titular que un joven que acaba de llegar hace un par de meses al Madrid. Eso sí, Alonso está muy contento con él por su entrega, su desborde y su capacidad de asociación, aunque luego de cara a portería no esté del todo acertado.

Un sector del vestuario no entiende el porqué de su titularidad por decreto

Por lo tanto, habrá que ver si el entrenador continúa utilizando a Mastantuono en sus alineaciones ante el enfado de un sector del vestuario, que reclama que los galones y la experiencia se pongan por delante. De hecho, algunos piensan que incluso es titular por decreto en los despachos, es decir, que para fichar por el Madrid, reclamó ser un fijo en los onces para llegar al Santiago Bernabéu.