Mastantuono no gusta, Mbappé pide a Arda Güler, se entiende mejor, el vestuario le empieza a dar la espalda

Franco Mastantuono fue uno de los fichajes más ilusionantes que realizó el Real Madrid el pasado verano. Además, el argentino sorprendió a todo el mundo haciéndose con la titularidad nada más llegar, recibiendo mucha confianza por parte de Xabi Alonso. Sin embargo, al cabo de los primeros meses, el extremo ya no acaba de gustar dentro del vestuario del conjunto blanco.

El hecho de que sea titular por decreto no está gustando a algunos jugadores del Madrid, ya que creen que otros se merecen más oportunidades que un futbolista de 18 años que acaba de llegar al Madrid y no tiene ningún tipo de experiencia. Por su parte, Kylian Mbappé está pidiendo que Arda Güler siga siendo titular, ya que se entienden mejor en el campo, como se ha demostrado durante el curso.

Franco Mastantuono no acaba de convencer en el vestuario del Madrid

En el último partido, y teniendo en cuenta que Jude Bellingham volvió a la titularidad, el sacrificado fue Güler, por delante de Mastantuono, algo que no fue del agrado de gran parte del vestuario y, en específico, del francés, ya que el turco está siendo su socio predilecto sobre el terreno de juego. De hecho, ya se demostró en la segunda parte, cuando pudo marcar el único tanto del encuentro a pase suyo.

El vestuario le está empezando a dar la espalda al argentino, ya que no entienden esta titularidad por decreto que está disfrutando el atacante y, además, su rendimiento tampoco está siendo excelente, al contrario, muy cuestionable. Mastantuono ha tenido algunas pinceladas de talento, pero muy lejos de lo que se cree para que se haya convertido en alguien intocable para Alonso.

Kylian Mbappé quiere que Arda Güler sea titular por delante del argentino

Por lo tanto, el tolosarra tiene un problema entre manos dentro del vestuario que deberá solucionar en los próximos partidos. El argentino no acaba de convencer al vestuario, mientras que la gran estrella del equipo, como es Mbappé, ha pedido que Güler siga siendo el titular, lo que podría enviar a Mastantuono al banquillo, que es el objetivo de algunos jugadores del Madrid.