Mastantuono no lleva ni una semana en el Real Madrid y ha creado el primer conflicto

Franco Mastantuono ha sido uno de los fichajes del Real Madrid que más ilusión ha despertado entre el club y el madridismo. El argentino, con los 18 años recién cumplidos, es una de las promesas más importantes del fútbol mundial y espera hacer historia en la entidad madrileña. Eso sí, su llegada ha creado el primer conflicto tras haber sido presentado hace menos de una semana.

El conflicto hace relación con los minutos y las oportunidades que deberá tener el delantero en el terreno de juego bajo las órdenes de Xabi Alonso. Aunque ha sido inscrito con ficha y dorsal del filial, Mastantuono será miembro de pleno derecho del primer equipo, pero está por cómo de importante será con el tolosarra y si le quitará minutos a otros jugadores que ya llevan tiempo.

La llegada de Mastantuono ha creado un dilema en el Madrid

La realidad es que el jugador necesita jugar para seguir creciendo y madurando, teniendo en cuenta que solo tiene la mayoría de edad desde hace unos días. Y a pesar de que en el Madrid parece complicado que pueda llegar a ser una pieza indispensable en las alineaciones y hacerse con la titularidad de manera inmediata, en el club confían mucho en el potencial del futbolista.

De hecho, Alonso ya se estaría planteando varias posibilidades para que el argentino pueda encajar bien en el equipo desde el primer momento. Lo más probable es que juegue y tenga minutos y, ahí, el técnico está diseñando varios esquemas para Mastantuono, colocándolo en la mayoría de ellos en el extremo izquierdo, su posición natural, aunque también podría jugar de mediapunta.

Xabi Alonso está buscando el mejor encaje para él

El delantero ya lleva unos días entrenando junto al resto de sus compañeros y algunos dirigentes de la entidad madrileña están sorprendidos con su calidad y por lo que está haciendo en los entrenos de Valdebebas, lo que demuestra la ilusión que ha provocado la llegada del argentino y lo que podría ser su carrera en el Madrid si todo sale a las mil maravillas en los próximos años.