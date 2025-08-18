Xabi Alonso se saca un fichaje de la manga para el Real Madrid

El Real Madrid empezará la Liga este próximo martes contra Osasuna en el Santiago Bernabéu. En su primer partido de competición doméstica en el banquillo del club blanco, Xabi Alonso habría decidido darle galones a uno de los jugadores del filial que más le ha impresionado, además de cubrir un puesto necesario que el técnico ha pedido en el mercado y que no ha acabado llegando.

Se trata de Thiago Pitarch, uno de los centrocampistas más importantes de La Fábrica. El joven, que cumplió 18 años este mes, es considerado una de las perlas de la cantera blanca y ya ha firmado una nueva renovación para evitar problemas en el futuro, un movimiento que confirma la confianza total de la entidad y del entrenador en un futbolista que se considera de futuro.

Thiago Pitarch podría debutar con el Madrid ante Osasuna

Desde la llegada de Alonso al banquillo, Pitarch ha sido uno de los jugadores más constantes en los entrenamientos del Madrid, abriéndole las puertas del primer equipo de par en par e incluso ya es considerado una opción real para las convocatorias y, quien sabe, si podría debutar ya en el primer partido de Liga frente a Osasuna, teniendo en cuenta las necesidades de la plantilla.

Tras la marcha de Luka Modric y Toni Kroos, los madrileños han quedado un poco huérfanos en la medular, especialmente de ese perfil que es capaz de crear juego y dirigir al equipo, algo que podían hacer sin ningún tipo de problema el croata y el alemán. Alonso pidió ese tipo de jugador en el mercado, pero Florentino Pérez habría decidido no fichar a nadie para contentar al entrenador.

Alonso confía mucho en la proyección del centrocampista

Por eso, y aunque aún es muy joven, Pitarch cumple ese tipo de futbolista, alguien cuyo talento y versatilidad podrían convertirle en una solución interna de futuro e incluso de presente si sigue creciendo a pasos agigantados, como está siendo el caso. El técnico confía mucho en él y no se descarta que empiece a ser una pieza constante en sus esquemas en el terreno de juego.