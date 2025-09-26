Mastantuono y Fede Valverde apuntan a un nombre, cuando juega el Real Madrid sufre, no puede volver a pasar

Franco Mastantuono y Fede Valverde son dos de los jugadores más importantes del Real Madrid en este inicio de temporada. Aunque el argentino solo tiene 18 años y hace poco más de un mes que ha llegado al conjunto blanco, ya se ha convertido en uno de los titulares para Xabi Alonso, mientras que el uruguayo lleva tiempo siendo uno de los futbolistas cruciales en el conjunto blanco.

Por eso, tanto el extremo como el centrocampista habrían señalado claramente a un futbolista, ya que creen que cuando juega el equipo sufre mucho y no puede volver a pasar. Se trata de Fran García, uno de los tres laterales izquierdos del conjunto blanco que está en el punto de mira por su pésimo rendimiento en el terreno de juego, por lo que algunos de sus compañeros no acaban de verlo con buenos ojos.

Mastantuono y Valverde han señalado a Fran García por su bajo nivel

El canterano tuvo un buen papel en el Mundial de Clubes del pasado verano, donde fue titular en todos los partidos, ya que Álvaro Carreras aún no había sido fichado. Sin embargo, en este inicio de temporada, ha sido la nueva incorporación quien se ha hecho con el rol de líder de la banda izquierda y, desde entonces, no ha soltado la titularidad, lo que ha provocado que Fran García no tenga minutos.

Aunque en el último partido ante el Levante fue titular por los cambios que hizo Alonso en la zaga, su rendimiento tampoco fue nada del otro mundo e incluso fue superado por sus rivales en algunas ocasiones, lo que provocó que sus compañeros en defensa tuvieran que taparle en más de una ocasión. Por eso, algunos jugadores del Madrid creen que no tiene el nivel necesario.

El lateral izquierdo no tendrá muchos minutos esta temporada

Aun así, no parece que Fran García vaya a tener muchas oportunidades a lo largo de la temporada. Más que nada, por el rendimiento que está demostrando Carreras desde su primer partido con el Madrid, convirtiéndose en uno de los mejores en su posición y dejando claro que su fichaje fue un completo acierto por parte de la dirección deportiva y de Alonso, que lo pidió encarecidamente.