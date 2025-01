Mbappé acerca al Real Madrid el fichaje galáctico más urgente

Kylian Mbappé está ayudando al Real Madrid para acercar a un galáctico con el que mantiene una gran relación, y que puede ser un fichaje espectacular, ya que ayudaría a solucionar los graves problemas que existen en una demarcación donde es evidente que necesitan nuevos refuerzos. Y es que uno de los dolores de cabeza más grandes que ha tenido Carlo Ancelotti a lo largo de la presente campaña ha sido la banda derecha, donde existen más carencias.

La grave lesión de rodilla que sufrió Dani Carvajal ha dejado un vacío tremendo, y no solamente no volverá a jugar durante esta campaña, sino que es altamente probable que no pueda volver a competir al máximo nivel. Ha tenido una lesión muy compleja, que requiere de mucha paciencia, y su avanzada edad invita a pensar que nunca más podrá a volver ser el mismo de antes. De hecho, ya sería todo un éxito que pueda volver a los terrenos de juego con normalidad.

Y en el Santiago Bernabéu no tienen a un recambio de garantías, por lo que Lucas Vázquez se ha visto obligado a jugar prácticamente todo, y nuevamente ha quedado demostrado que no tiene las condiciones necesarias para ser titular, y mucho menos en las grandes citas. Florentino Pérez tiene claro que en verano será necesario incorporar a alguien, y el favorito es Trent Alexander-Arnold, considerado como el mejor del planeta, y que puede aterrizar a coste cero.

Finaliza contrato en junio con el Liverpool, y en el Madrid existen negociaciones para convencer al astro inglés. Pero a pesar de que en muchos medios se dé por cerrado, la realidad es que aún hay muchos frentes abiertos, y su aterrizaje no es seguro en absoluto. Algo que ha hecho que estudien otras alternativas, y Mbappé no lo ha dudado ni por un instante a la hora de poner encima de la mesa el nombre de Achraf Hakimi, quien sigue en las filas del Paris Saint-Germain.

Mientras compartieron vestuario en el Parque de los Príncipes, fueron íntimos amigos, y ahora el canterano del Mónaco estaría encantado de poder ser de nuevo su compañero. Y espera que el marroquí sea el elegido para convertirse en el sucesor de Carvajal, como estaba previsto que fuera en sus inicios, cuando aún jugaba en el Castilla, antes de marcharse por culpa de Zinedine Zidane.

La relación con Luis Enrique no es buena, y estaría encantado de dejar la capital francesa para poder volver a su ciudad natal. Así que cruza los dedos para que Florentino Pérez inicie pronto las conversaciones con Nasser Al-Khelaïfi.