Mbappé empieza a tener serias dudas de Xabi Alonso

Kylian Mbappé suele ser claro y directo con sus ideas, como ya ha demostrado en sus años en el PSG. Por eso, el delantero del Real Madrid ha empezado a tener serias dudas de Xabi Alonso en el primer partido de debut del tolosarra en el banquillo del conjunto blanco. A pesar de que el francés no jugó porque no se encontraba bien, vio varias carencias del equipo que se repetían del anterior.

El atacante no vio una mejora significativa, aunque la plantilla solo haya realizado pocos entrenamientos bajo las órdenes del vasco, pero en algunos de los aspectos más evidentes cree que es similar a Carlo Ancelotti, por lo que el cambio en el banquillo no será muy destacado. Mbappé no acaba de confiar en el nuevo entrenador y piensa que Florentino Pérez debería haber tomado otra decisión.

Precisamente, el jugador prefería a alguien como Zinedine Zidane para que volviera al Madrid. Mbappé siempre ha sido un auténtico fanático de su compatriota y ha soñado con ser entrenado por él alguna vez, aunque de momento no ocurrirá en el conjunto blanco. Podría suceder en Francia, donde el actual seleccionador, Didier Deschamps, dejará el cargo después de la disputa del Mundial del año que viene.

Aun así, Mbappé hubiese preferido que su amigo y compatriota lo hubiese entrenado en el Madrid y, de hecho, intentó su vuelta a través de su madre, que llamó repetidamente a Florentino para que iniciara las conversaciones para su retorno al banquillo de la entidad madrileña. Sin embargo, el presidente ya tenía decidido fichar a Xabi Alonso y la vuelta de Zidane no estaba encima de la mesa.

Por lo tanto, el francés tendrá que vivir con el nuevo técnico tolosarra y esperar que su etapa en el Madrid sea buena, algo que, de momento, tiene dudas serias por lo que ha pasado en los primeros días, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Mbappé lo quiere ganar todo en el conjunto blanco, por lo que no tendrá ningún problema a la hora de enfrentarse si las cosas no salen bien.