Mbappé está siendo señalado por un sector del vestuario como el chivato

Kylian Mbappé se ha convertido esta temporada en el líder absoluto del Real Madrid. Aunque el curso pasado ya fue el mejor del equipo, estaba en su proceso de adaptación en su primer año en la entidad madrileña. Ahora, con un nuevo entrenador en el banquillo y la confianza absoluta de Xabi Alonso, el francés está volando en el terreno de juego y siendo uno de los mejores del mundo.

Sin embargo, no todo el mundo está contento con el delantero, al menos no en el aspecto deportivo, ya que está siendo señalado por un sector del vestuario como el chivato. Algunos jugadores del Madrid, especialmente el clan brasileño, comandado por Vinicius, creen que es el que se lo está filtrando todo al entrenador, como cuestiones íntimas del vestuario o quejas al tolosarra.

Mbappé está siendo señalado por tener fama de chivato en el Madrid

Precisamente, Vinicius es uno de los que más está criticando a Alonso por haberle dejado en el banquillo en más de una ocasión y, teniendo en cuenta que el técnico se acaba enterando más o menos de todo, los brasileños creen que es Mbappé quién le está contando todo al tolosarra respecto a lo que suelta el extremo por su boca en contra de las decisiones que toma el vasco.

No es la primera vez que el francés ha sido acusado de esto, ya que en el PSG también tuvo esta fama de chivato y algunos jugadores del conjunto parisino le dejaron de hablar por ello. Ahora, la situación en el Madrid sería parecida, pero como en Francia, el delantero se ha convertido en el futbolista más importante del equipo y en el líder absoluto, por lo que no le pasará nada.

El francés le estaría contando prácticamente todo a Xabi Alonso

Aun así, en el vestuario existe este runrún en contra de Mbappé y Vinicius quiere que más jugadores se unan al caso, pero de momento solo tiene el apoyo de sus compatriotas de la selección brasileña, ya que el extremo también está un poco apartado por su actitud tóxica y su comportamiento infantil.