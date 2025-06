Mbappé, extremadamente sincero, le ha dicho a Xabi Alonso que el Real Madrid ha estado jugando con diez

Kylian Mbappé no se ha mordido la lengua, y a pocas horas de que dé comienzo el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes, ha querido comunicar a Xabi Alonso que es necesario hacer una modificación en la alineación si desean tener la oportunidad de ganar el título. Porque ha señalado a un compañero que no ha cumplido con las expectativas, y que cree que ha sido uno de los responsables de los malos resultados cosechados este curso.

En otras palabras, ha pedido al técnico tolosarra que se atreva a dejar en el banquillo a un futbolista que sí ha tenido mucha continuidad con Carlo Ancelotti, pero que no ha hecho méritos para merecer tanto protagonismo. Y siempre que ha estado en el terreno de juego, ha sido acusado por su tendencia a cometer errores, alguno de ellos de bulto, lo que ha provocado que pida su suplencia, e, incluso, que no vuelva a jugar ni un minuto más vestido de blanco.

Porque el astro francés ha acabado harto de Lucas Vázquez, al que no quiere ver ni en pintura, y cree que si el equipo aspira a salir campeón de la cita, es necesario que no juegue más. Aparte, acaban de fichar a Trent Alexander-Arnold para reforzar el lateral derecho y solucionar el problema que plantea la grave lesión de Dani Carvajal, y pese a que no ha tenido tiempo para adaptarse, se espera que comience siendo importante desde el primer día.

Afortunadamente para Mbappé, Alonso parece compartir la misma opinión que él, y así lo demuestra el hecho de que una de sus primeras peticiones a Florentino Pérez fuera la de no ampliar el compromiso que une al Madrid con el ‘17’, que expira en unas pocas semanas. Así que será una de las primeras despedidas que se concreten, junto a la de Luka Modrić y Jesús Vallejo, que tampoco han sido extendidos, y pronto dejarán de pertenecer a la entidad.

Para el canterano del Mónaco, Lucas ha sido uno de los principales males que han tenido en el Santiago Bernabéu, llegando a afirmar que estaban jugando con uno menos cuando él salía desde el inicio.