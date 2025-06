Xabi Alonso tiene el primer problema serio con Mbappé

Xabi Alonso ha llegado al Real Madrid con varios asuntos a tratar encima de la mesa dentro del vestuario. La lucha de egos que se ha vivido ahí dentro ha sido muy difícil de controlar para Carlo Ancelotti, por lo que el tolosarra deberá intervenir como pueda para que estos problemas no afecten seriamente al juego del equipo. En ese sentido, el entrenador ya ha hablado con una de las piezas clave.

El vasco se habría sentado con Kylian Mbappé para intentar solucionar uno de los conflictos más importantes que tiene el francés: su asociación con Vinicius. A pesar de que la relación entre ambos delanteros es prácticamente inexistente y no se hablan, su presencia en el terreno de juego sigue siendo fundamental para el devenir del Madrid, por lo que, al menos, se quiere arreglar ese aspecto.

Alonso le ha pedido a Mbappé que se asocie más con Vinicius

Alonso le ha pedido a Mbappé que se asocie más con el brasileño en el campo, ya que no se acaban de entender demasiado. En su primera temporada juntos, ha habido algunos destellos del dúo que podrían crear si estuviesen 100% implicados, pero la necesidad del francés de salir jugando desde la banda izquierda, precisamente la posición en la cual está Vinicius, crea conflictos.

Este problema tan serio es uno de los aspectos que el tolosarra está intentando arreglar desde el primer día que ambos jugadores han coincidido ya en Estados Unidos para preparar el Mundial de Clubes. Alonso tiene claro que la complicidad de esta dupla será fundamental para los éxitos del Madrid, por lo que quiere solucionarlo de inmediato y que ambos se sienten cómodos en el campo.

Al tolosarra no le temblará el pulso para sentar a las estrellas

Aun así, la lucha de egos que hay entre ambos y la necesidad de sentirse la primera espada podría provocar que no se acabaran de ayudar sobre el césped. Además, la fragilidad defensiva tanto de Mbappé como de Vinicius ha provocado las primeras broncas de Alonso, que quiere a todo el equipo listo para defender, y no le temblará el pulso a la hora de tener que sentar a alguna estrella si no lo hacen.