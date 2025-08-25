Mbappé fue uno de los jugadores que pidió a Xabi Alonso la suplencia de Vinicius

Kylian Mbappé fue decisivo en la victoria del Real Madrid en la segunda jornada de Liga ante el Real Oviedo (0-3). El francés abrió el marcador con mucha clase en la primera mitad y enderezó el partido con el segundo gol, dejando claro que es la principal arma ofensiva en ataque del conjunto blanco y, ahora, el jugador más importante del equipo sobre el terreno de juego.

Además, también cumple su función fuera del campo, y es que el atacante fue uno de los futbolistas que pidió a Xabi Alonso la suplencia de Vinicius. El brasileño se quedó en el banquillo en el inicio del encuentro, lo que provocó su enfado, aunque el tolosarra ya dejó claro que no tendría ningún problema en sentarle si su actitud y su comportamiento sobre el césped eran malos.

Por eso, el carioca fue sentado y no salió hasta la segunda parte, y aunque su rendimiento fue bastante notable para acabar confirmando el triunfo del Madrid, volvió a estar en el foco de la polémica. De hecho, Mbappé, uno de los que pidió su suplencia, tuvo que callarle la boca en la celebración de su segunda diana para evitar que Vinicius fuera expulsado, ya que ya tenía una tarjeta amarilla.

Esta actitud es la que no gusta nada al vestuario, teniendo en cuenta que han de evitar en más de una ocasión que el brasileño sea expulsado y, por ende, que deje al equipo con uno menos en el terreno de juego. El francés está harto de la actitud que desprende su compañero de ataque, y aunque lo intenta esconder con una sonrisa, la realidad es que no puede más.

El francés estuvo tranquilo en la primera parte sin el brasileño

Esa fue una de las razones por las cuales pidió a Xabi Alonso que lo sentara y, en la primera parte, Mbappé estuvo libre y feliz por el terreno de juego, sin tener que arreglar los destrozos defensivos o a la hora de presionar de Vinicius, así como no tener que estar pendiente de él si se encaraba con la grada o con el árbitro, como pasó en la segunda mitad cuando salió al campo.