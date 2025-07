Mbappé ha pedido a Xabi Alonso que le de una oportunidad más y frene su salida del Real Madrid

Kylian Mbappé ha sido claro en privado con el cuerpo técnico: quiere quedarse y ve su futuro en el Real Madrid bajo las órdenes de Xabi Alonso. Según informaciones cercanas al futbolista galo, el delantero ha intervenido directamente en la planificación del vestuario para frenar un movimiento que amenazaba con descabezarlo. Mbappé pidió expresamente que Eduardo Camavinga se mantenga en la plantilla, así como el resto de futbolistas franceses, ante el rumor de salidas en masa desde la directiva.

El francés argumenta que Camavinga es su compañero de selección y su referencia en el vestuario madridista, además de ser un apoyo dentro y fuera del campo. Su influencia ha servido para detener rumores de traspasos inmediatos: la directiva habría considerado dejar marchar también a Tchouaméni o Mendy, pero la presión del delantero ha paralizado cualquier conversación definitiva. Mbappé traslada a Xabi que el grupo necesita estabilidad y afinidad con compatriotas, tanto por rendimiento como por armonía emocional.

Xabi Alonso escucha: Camavinga respira y el clan francés gana fuerzas

Las tensiones internas crecían por la posibilidad de vaciar la presencia gala en el equipo. Con la salida de Benzema en su día y la inestabilidad física de otros, Mbappé veía peligrar su entorno más cercano dentro del vestuario. Su mensaje fue contundente: “Si se van mis compatriotas, me quedaré solo en este proyecto”. El impacto no fue solo sentimental, sino también estratégico, ya que considera clave mantener un núcleo identificado en el medio campo para respaldar el estilo colectivo que Xabi pretende instaurar.

El alemán y francés no han abundado en declaraciones públicas, pero en el club aseguran que sus peticiones han sido escuchadas por el entrenador. Hasta ahora, Xabi Alonso no ha ejecutado ninguna salida entre los franceses y ha reforzado su confianza en Camavinga como pilar del medio. La conexión afectiva y deportiva con Mbappé ha acabado influyendo en decisiones estructurales: se prioriza el entorno seguro del jugador para maximizar su rendimiento.

Mbappé recupera influencia en la era Xabi

El antiguo símbolo del PSG ha recuperado peso al interior del Bernabéu, marcando condiciones tanto deportivas como de plantilla. Su petición ha supuesto un freno al desmantelamiento del sector francés en el club, y Xabi Alonso, con mano firme, ha decidido no romper esa franja de convivencia. La apuesta colectiva que vende el nuevo técnico se cimenta también en relaciones personales dentro del vestuario; y Mbappé ha dejado claro que su permanencia depende de ello.

Sin duda, el delantero ha demostrado que no solo importa lo que suceda on the pitch: su voz también pesa en las oficinas. Para él, Camavinga y compañía no son outsiders, sino elementos indispensables de equilibrio. Y en el nuevo Real Madrid, bajo Xabi, esa estructura importa más que nunca.