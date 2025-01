Mbappé frena un despido sonado en el Real Madrid

Kylian Mbappé utilizó su chapa de figura top para frenar el traspaso de su amigo y compañero de la selección de Francia, Eduardo Camavinga. Es un hecho que la directiva del Real Madrid tiene pensado transferir al centrocampista para recuperar la inversión realizada, pero el ex PSG logró frenar las conversaciones, al menos por ahora.

Las reiteradas lesiones y el flojo nivel que está mostrando en la actual temporada son motivos suficientes para que Florentino Pérez decida desprenderse de él en el mercado de pases de verano. Además de Camavinga, el máximo dirigente blanco tiene pensado sacar de la plantilla al resto de los integrantes del clan francés: Aurélien Tchouaméni y Ferland Mendy.

Mbappé quiere que siga

Para el ex PSG, Camavinga es como un hermano dentro del equipo, y su salida podría significar un golpe muy duro tanto en lo futbolístico como en lo personal. El delantero todavía no se ha adaptado a las costumbres españolas y siempre se ha apoyado en el joven de 22 años cada vez que necesitó contención. Además, si se van todos los franceses de la plantilla, quedará prácticamente solo, ya que no se lleva con ninguno de sus compañeros fuera del campo de juego.

La situación más compleja es la de Tchouaméni. El centrocampista lleva casi dos años en el Real Madrid y todavía no logró tapar el hueco que dejó Casemiro en la medular. Ancelotti no tuvo otra alternativa que probarlo como zaguero central, pero en la final de la Supercopa ante el Barça tuvo un partido para el olvido y dejó en evidencia que ese no es su lugar. Frente al Celta volvió al mediocampo y tampoco consiguió destacarse. Así las cosas, analiza las ofertas que tiene sobre la mesa para irse al Liverpool o al PSG.

Duro momento del Real Madrid

El equipo merengue está atravesando su momento más difícil de la temporada. Las dos goleadas frente al club culé, la derrota en Anfield y el mal rendimiento de algunas figuras están creando una verdadera tormenta perfecta que podría terminar con el despido de Ancelotti.

Florentino cree que el italiano es capaz de sacar adelante la situación. Sin embargo, la gran pregunta es saber si los futbolistas todavía le responden dentro del campo de juego. La cuestión, a partir de ahora, será partido a partido.