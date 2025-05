Mbappé lo apuñala por la espalda y pide su salida a Florentino Pérez

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid el pasado verano provocó un auténtico terremoto en el mundo del fútbol. El francés, después de darle muchas calabazas a la entidad madrileña en los últimos años, acabó firmando por el conjunto blanco para ganar al más alto nivel. Aunque en sus primeros meses hubo dudas respecto a su rendimiento, el atacante está acabando en un gran estado de forma el curso.

Por eso, el delantero se ha reunido con Florentino Pérez para ayudarle a diseñar las líneas maestras del proyecto de cara al curso que viene, teniendo en cuenta que Mbappé será, una vez más, una de las piezas clave del engranaje y quiere sentirse cómodo en el terreno de juego, algo que esta temporada no lo ha podido estar del todo. El francés tiene un culpable a eso y lo ha apuñalado por la espalda, ya que ha pedido la destitución de Carlo Ancelotti.

Mbappé le ha pedido a Florentino que destituya a Ancelotti

Mbappé nunca ha estado bien con el técnico italiano en el banquillo, ya que le ha pedido cosas que el atacante no ha estado de acuerdo. A pesar de que su posición natural está en la banda, ha tenido que jugar de delantero centro para que Vinicius pudiera estar el extremo, algo que aceptó a principio de la campaña para que todas las estrellas tuvieran sitio en el once titular del Madrid.

Aun así, a lo largo de los meses, el jugador ha ido perdiendo su confianza en Ancelotti y, como otros miembros de la plantilla, ya no cree en el estilo que el entrenador ha querido aplicar y el pobre plan de juego que ha demostrado. Incluso en las charlas técnicas, su mensaje ya no funcionó desde el inicio y no supo unir a un vestuario muy cuestionado por la constante lucha de egos.

El francés quería que Zidane entrenara al Madrid

Aunque lo más probable es que Xabi Alonso sea el sustituto de Ancelotti, Mbappé habló con Florentino para pedirle que estudiara la posibilidad de un nuevo retorno de Zinedine Zidane al banquillo del Madrid, ya que sería su sueño poder ser entrenado por él. Sin embargo, el presidente lo descartó y le aseguró a su estrella que la llegada del tolosarra era un hecho que ya no se podía cambiar.