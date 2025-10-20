Mbappé lo pide en el equipo, lo quiere contra Juventus y Barça, pero un intocable debe salir

Kylian Mbappé volvió a ser el salvador del Real Madrid una vez más. El francés fue el autor del tanto que significó la victoria en el tramo final del partido ante el Getafe y lo que permitió al conjunto blanco llegar al Clásico contra el FC Barcelona del próximo domingo como líderes de la Liga. Aun así, el delantero no acabó muy contento el encuentro y ha pedido cambios a Xabi Alonso.

El ariete le ha dejado claro al tolosarra que necesita a un compañero suyo en el terreno de juego para ser mejor, como se ha visto a lo largo del curso y, de hecho, se vio en el duelo contra los madrileños una vez este salió al campo. Se trata de Arda Güler, uno de los futbolistas más destacados del Madrid en esta temporada, demostrando que tiene un sitio en el once titular.

Mbappé ha pedido que Arda Güler sea titular en los próximos partidos

Sin embargo, el turco fue suplente, ya que Jude Bellingham volvió a la titularidad, uno de los miedos que tenía el centrocampista con el retorno del inglés. Aun así, Güler demostró que se merece ser titular indiscutible, ya que un pase suyo dejó solo a Mbappé para marcar el único gol del partido y poniendo de relieve una vez más que la sociedad entre ambos es ilimitada.

Por eso, Mbappé le ha pedido a Alonso que Güler tiene que jugar sí o sí los dos próximos partidos, contra Juventus y Barça, dos encuentros que serán muy importantes de cara al futuro de la UEFA Champions League y de la Liga. En estos dos partidazos, el francés quiere a su socio por excelencia sobre el césped, aunque esto significaría que otro intocable debería salir.

Mastantuono podría acabar siendo el sacrificado en el once

Y ahí, todas las miradas están puestas en Franco Mastantuono. Teniendo en cuenta que es difícil que Bellingham sea suplente, el argentino tendría que ser el sacrificado en el once titular, tanto por lo que hace en el campo como por su poca experiencia y veteranía. Sin embargo, el joven extremo ha sido uno de los protegidos de Alonso, por lo que está por ver si el tolosarra tomará esta decisión.