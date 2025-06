Mbappé, muy duro en la charla con Xabi Alonso, le ha dicho que la culpa era de Ancelotti, no puede pasar más

Kylian Mbappé es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. En su primer año en el conjunto blanco, el francés ha sido el máximo goleador del equipo y ha conseguido ganar algunos partidos él solo. Por eso, el delantero ha querido hablar con Xabi Alonso para dejarle las cosas claras a su nuevo entrenador respecto a un aspecto que ha afectado durante esta temporada.

El atacante le ha dicho al tolosarra que la culpa de todo esto era de Carlo Ancelotti, por lo que no puede aguantarlo más y quiere que el nuevo técnico lo arregle como sea. Se trata de Vinicius y sus problemas defensivos, algo que su compañero en ataque ha visto durante todo el curso. Mbappé ha quedado harto de ver cómo el brasileño no defendía y no ayudaba a los demás.

Mbappé le ha comunicado a Alonso que Vinicius tiene que defender más

Precisamente, este será uno de los aspectos por los cuales Alonso impondrá una mano dura dentro del vestuario del Madrid: todo el mundo deberá defender. Y a pesar de que Mbappé ha señalado directamente a Vinicius, el vasco también le ha comunicado al francés que, a pesar de su importancia en el terreno de juego, él también deberá hacerlo o será castigado de la misma manera.

El delantero le ha confesado a su nuevo entrenador que hará todo lo posible para ayudar en las tareas defensivas del equipo, así como en la presión de la salida de balón de los rivales, pero también quiere que todos los demás tengan esta mentalidad y ayuden, empezando por Vinicius, algo que Alonso le ha asegurado que intentará convencer al brasileño para que ocurra.

El tolosarra impondrá mano dura con todos los jugadores en ese sentido

Aun así, está por ver si el de Tolosa podrá convencer a todos los futbolistas para aplicar este concepto de defensa total o deberá tomar algunas medidas drásticas, en relación con castigos sin jugar, señalando a algunos y dejándolos en el banquillo. La situación en el Madrid es crítica en este sentido, pero Alonso espera arreglarlo y que todos los jugadores se apliquen en la retaguardia.