Vinicius quiere seguir, pero pide cobrar más que Mbappé y el Real Madrid dice que no

La renovación de Vinicius por el Real Madrid sigue encasillada. Las altas exigencias del brasileño están evitando que las negociaciones lleguen a buen puerto, a pesar de que ambas partes quieren ampliar el vínculo. De hecho, el jugador ya ha dejado claro que quiere continuar y por eso está en conversaciones para renovar, pero también quiere sentirse querido en el conjunto blanco.

En ese sentido, el atacante estaría pidiendo cobrar más que Kylian Mbappé, pero Florentino Pérez ya le ha comunicado que eso no será posible. Vinicius estaría exigiendo un mínimo de 30 millones de euros netos al año, una cantidad que el presidente no está dispuesto a poner encima de la mesa, aunque eso suponga una posible salida del brasileño si no se cumplen sus condiciones.

Vinicius quiere cobrar más que Mbappé en el Madrid

El Madrid no quiere aumentar considerablemente su masa salarial y no va a permitir este tipo de exigencias, vengan de quien vengan. De momento, el club ya ha dejado claro que el francés es quien cobrará más, por encima de otras estrellas como Vinicius o Jude Bellingham, ya que así se acordó en su momento con su llegada al Santiago Bernabéu el pasado verano después de tantos años de calabazas.

Por eso, el brasileño no ve bien que un jugador como Mbappé, que solo lleva una temporada en la entidad madrileña, sea el más beneficiado económicamente hablando, y quiere estar en el número uno de la escala salarial del equipo, algo que, de momento, ni Florentino ni la dirección deportiva contemplan. Además, hay algunas dudas sobre el rendimiento que ha tenido esta campaña en el campo.

El club blanco se ha negado por completo

Vinicius no ha tenido el mismo curso que el del año pasado y sus constantes polémicas, tanto dentro como fuera del terreno de juego, han hecho mermar su rendimiento en algunos partidos, algo que no ha acabado de gustar a los dirigentes blancos. Por eso, algunas voces autorizadas dentro del club dudan de darle una cantidad tan elevada de ficha al brasileño y prefieren hacerlo con otro tipo de futbolistas más comprometidos.