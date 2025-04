Mbappé no habla con Vinicius ni Bellingham, tiene harto a Modric y Courtois ha dejado de protegerlo

Kylian Mbappé fue el gran fichaje estrella del Real Madrid el pasado verano, dando por finalizado así un culebrón que ha durado muchos años por las calabazas que le ha ido dando el francés al conjunto blanco a lo largo de las temporadas. A pesar de que finalmente el delantero aterrizó en la entidad madrileña para jugar muchos años en el Madrid, su historia podría empezar a complicarse antes de lo previsto.

Aunque no lleva ni un año completo en el club, el Santiago Bernabéu ya le dio el primer aviso al jugador con pitos cuando fue enfocado en las cámaras del estadio, dejando claro que la afición no estaba del todo contenta con su rendimiento y por sus constantes lesiones. Además, Mbappé también está sufriendo muchos problemas en el vestuario y ha dejado de tener trato con varios de sus compañeros.

Mbappé no se lleva bien con varios jugadores del Madrid

La relación entre el francés y Vinicius está rota desde principios de temporada, cuando ya se enfrentaron tanto dentro como fuera del terreno de juego, así como con otra estrella, Jude Bellingham, que está harto de no poder asociarse bien con él en el campo por su afán de protagonismo e individualismo. Por otra parte, otras piezas clave del vestuario como Luka Modric y Thibaut Courtois también están en el ajo.

El croata está cansado del comportamiento tóxico que ha demostrado Mbappé en los últimos meses y como capitán ya le ha llamado la atención más de una vez, especialmente después de la tarjeta roja que vio por la dura entrada que realizó en el encuentro contra el Alavés. Además, el portero belga también ha dejado de protegerlo después de todas las polémicas en las que se ha metido.

El francés le ha dicho a su madre que escuche ofertas de la Premier League

Por lo tanto, el primer año del francés en el Madrid no está siendo un camino de rosas como él esperaba, y aunque aún es pronto para decirlo, podría caber la posibilidad de que su historia en el conjunto blanco no durase mucho. De hecho, Mbappé ya le habría comunicado a su madre que escuchara ofertas de la Premier League para el futuro, por si la situación no acaba arreglándose.