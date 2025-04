Mbappé no le dirige la palabra porque tiene peor fama que Vinicius dentro del vestuario del Real Madrid

A pesar de que no lleva ni un año en el Real Madrid, Kylian Mbappé ya es una pieza clave en el vestuario del conjunto blanco, aunque su relación con algunos integrantes de la plantilla no es la mejor. Es bien conocido que no tiene ningún trato con Vinicius y que la lucha de egos entre las dos estrellas es muy fuerte desde la llegada del francés al equipo, pero el atacante tampoco le dirige la palabra a otro jugador.

Se trata de Endrick, uno de sus compañeros en ataque. El brasileño tiene peor fama que su compatriota, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y Mbappé ha decidido dejar de tener relación con él porque es una persona muy tóxica y que solo trae problemas consigo. El joven delantero llegó al Madrid el pasado verano, igual que el francés, pero lo hizo con muchos aires de superioridad.

Mbappé no tiene trato con Endrick

Sin embargo, la situación para Endrick ha sido otra y su tiempo sobre el césped ha sido escaso, solo teniendo ocasión de jugar en los partidos de Copa del Rey. Por eso, el brasileño cree que Mbappé es uno de los principales culpables, ya que ocupan el mismo sitio en la delantera y le está quitando todos los minutos posibles. Aun así, el francés no entiende su enfado, ya que es evidente la diferencia de nivel.

Por otra parte, Carlo Ancelotti también está harto de él y así se lo ha comunicado a Florentino Pérez en multitud de ocasiones, pidiendo incluso su salida el pasado mercado de invierno, pero sin éxito. El técnico italiano no le ha dado muchas oportunidades esta temporada y no ha tenido ningún problema en señalarlo públicamente en las ruedas de prensa, especialmente por su actitud.

El futuro del brasileño en el Madrid está en duda

Aun así, parece que la salida del italiano será de ayuda para Endrick, ya que con la más que posible llegada de Xabi Alonso al banquillo del Madrid, el brasileño podría tener una nueva oportunidad. Sin embargo, si el tolosarra cambia de idea y no quiere finalmente que el atacante continúe, podría salir el próximo verano cedido a otro equipo para tener más regularidad.