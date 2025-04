Xabi Alonso no quiere al niño mimado de Ancelotti en el Real Madrid

Xabi Alonso es el principal objetivo que tiene el Real Madrid para suceder a Carlo Ancelotti en el banquillo del conjunto blanco. El tolosarra, que actualmente entrena al Bayer Leverkusen, sería el principal candidato de Florentino Pérez para relevar al italiano de su puesto, por lo que en las conversaciones para su fichaje, ya habría realizado una hoja de ruta con la planificación de la plantilla.

En ese sentido, el vasco le habría dejado claro al presidente que no quiere al niño mimado de Ancelotti y ha pedido su venta. Se trata de Eduardo Camavinga, uno de los jugadores que más se ha criticado durante esta temporada por su pobre rendimiento en el terreno de juego y sus constantes errores que han perjudicado al Madrid en algunos partidos. Por eso, Alonso no lo quiere más.

Xabi Alonso habría pedido la salida de Eduardo Camavinga el próximo verano

A pesar de que su nivel ha sido muy bajo, el técnico italiano ha sido constante con el francés, ya sea en el centro del campo, su posición natural, o como lateral izquierdo en situaciones de emergencia. Aun así, Camavinga no ha demostrado una evolución desde su llegada al Santiago Bernabéu hace unos años y se ha estancado con su progresión, algo que la dirección deportiva ha notado.

Aunque no ha tenido un gran rendimiento, Ancelotti ha seguido apostando por él, esperando un cambio en su juego que no ha llegado. Por eso, Alonso tiene claro que él no va a esperar eternamente y le habría exigido a Florentino Pérez que ponga en el mercado al francés de cara al próximo verano, ya que no cuenta con él y no le ve sitio en la futura plantilla del Madrid para la temporada que viene.

El tolosarra quiere poder de decisión en la planificación

Una de las peticiones del tolosarra para dar el sí definitivo al conjunto blanco habría sido tener poder de decisión absoluto en la planificación del equipo, decidiendo él los fichajes que se hagan y las posibles salidas de jugadores con los que no contaría, como Camavinga. Alonso quiere crear su propia plantilla y no aceptará que desde los despachos se la hagan.