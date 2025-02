Mbappé no lo soporta y no es el único en el vestuario del Real Madrid

La llegada de Kylian Mbappé el pasado verano al Real Madrid fue un sueño hecho realidad para el club y para el madridismo. Después de tantos años de calabazas por parte del jugador, finalmente el francés aterrizó en el Santiago Bernabéu, y a pesar de unos primeros meses de adaptación donde su rendimiento no ha sido el mejor, ahora está en un gran estado de forma y demostrando su increíble nivel.

El delantero solo lleva pocos meses en el Madrid, pero ya se ha convertido en un auténtico líder sobre el terreno de juego y en el vestuario. Aun así, a otra estrella del conjunto blanco no le gustó nada su fichaje y no tiene buena relación con él, pero Mbappé no es el único, ya que otros compañeros tampoco soportan a Vinicius. El brasileño es considerado tóxico por muchos jugadores y se están cansando de su actitud.

Mbappé y otros jugadores no soportan a Vinicius

Tanto el francés como otros futbolistas importantes de la plantilla, como Luka Modric, Eduardo Camavinga o Aurelien Tchouameni están hartos del comportamiento que demuestra el brasileño sobre el césped y, a veces, también fuera de él, intentando ser el número uno incluso entre sus compañeros. Por eso, se han quejado a Florentino Pérez de su actitud y le han pedido que hable con él para que la cambie.

Precisamente, en el último partido de Copa del Rey contra el Leganés, el mismo Modric explotó contra Vinicius en el campo por su comportamiento. El croata se enfadó con el brasileño después de que este se desentendiera de defender una acción y terminara en córner a favor de los rivales. Por eso, Modric se dirigió directamente a él para pedirle un mayor compromiso defensivo, con gestos de claro descontento.

Ancelotti apoya a Modric

En la posterior rueda de prensa al encuentro, Carlo Ancelotti defendió al centrocampista por su jerarquía. Además, el técnico italiano tampoco está muy a favor de toda la actitud que ha demostrado Vinicius en los últimos meses, por lo que no tiene ningún problema en criticarlo si otros jugadores más experimentados también lo hacen.