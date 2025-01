Mbappé no quiere a Xabi Alonso como técnico del Real Madrid

El Real Madrid atraviesa su momento más complicado de la temporada. La derrota por 5-2 ante el Barça volvió a poner en evidencia los problemas que tiene el equipo de Carlo Ancelotti, tanto en defensa como en ataque, y la afición pide un cambio de mando antes de que sea demasiado tarde. Aunque Florentino Pérez cree que es momento de mantener la calma, las figuras de la plantilla están empezando a notar que el equipo no arranca y dudan de la capacidad de Carletto para sacar adelante la situación.

En ese marco, han empezado a surgir nombres como posibles reemplazos del de Reggiolo, y el que más le gusta a la directiva merengue es el de Xabi Alonso. Sin embargo, Kylian Mbappé está jugando sus fichas para que el club vaya por todo por su compatriota y amigo Zinedine Zidane. El francés entiende que el tricampeón de la Champions League en los años 2016, 2017 y 2018 es el hombre adecuado para hacerse cargo de este momento y cuenta con su total apoyo para lograr los objetivos que se propongan.

Mbappé no quiere a Xabi Alonso

Aunque no hay ninguna cuestión personal de por medio, el ex PSG cree que Zizou tiene la experiencia necesaria para poner orden en el vestuario del Real Madrid y hacer los cambios para que el equipo empiece a dar respuestas dentro del campo de juego. El principal problema del talentoso delantero desde su llegada a España es que todavía no ha tenido la oportunidad de jugar en su posición en los partidos importantes, y eso se está convirtiendo en un verdadero problema.

Además, la llegada de Xabi Alonso vendría de la mano con fichajes de varios futbolistas del Bayer Leverkusen, lo que supone que habrá un nuevo cambio de sistema de juego que no encaja con las características técnicas de Mbappé.

¿Qué hará Florentino?

Es la gran pregunta que se hacen tanto hinchas como gran parte de la prensa. Ancelotti es un ídolo del club y un hombre con mucha experiencia, pero la realidad es que, a medida que pasan los partidos, el equipo no encuentra respuestas futbolísticas.

El italiano confía en revertir la situación y sabe que su primer objetivo está al alcance de la mano: clasificar a la próxima ronda de la Champions League. Además, otro factor que considera clave es la vuelta de futbolistas importantes para el equipo, como es el caso de David Alaba.