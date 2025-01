Mbappé pide a Ancelotti que no lo ponga más porque el Real Madrid juega con 10

El Real Madrid ha sufrido mucho en defensa esta temporada. La falta de efectivos para Carlo Ancelotti en la retaguardia debido a las lesiones ha perjudicado mucho los intereses del conjunto madrileño. Tanto, que el técnico italiano no ha tenido más remedio que colocar a un centrocampista, Aurelien Tchouameni, de central. Aunque la posición natural del francés es la de pivote defensivo, lleva jugando atrás los últimos meses.

La mala planificación de la plantilla ha llevado a este punto crítico y Florentino Pérez lo sabe, aunque no se harán cambios en este mercado de invierno y se esperará al próximo verano. Aun así, una de las estrellas del equipo, Kylian Mbappé, le habría recomendado al entrenador un cambio en el once para evitar que Tchouameni salga perjudicado en cada partido, teniendo en cuenta que no está a gusto en esa demarcación.

Mbappé recomienda a Ancelotti que Tchouameni no juegue más de central

El atacante francés es amigo y compatriota del centrocampista, por lo que quiere lo mejor para él. Sabe que jugando de central sufre mucho y se le nota en el terreno de juego, por lo que le ha pedido a Ancelotti que no lo ponga más, que cambie su posición, aunque eso signifique que se tenga que quedar en el banquillo. Mbappé prefiere que no juegue a verlo sufrir en el campo.

Precisamente, en el último partido de Champions contra el Brest, el futbolista tuvo otra mala noche. Jugando de nuevo en la retaguardia, no pudo físicamente con los delanteros del conjunto francés y, a menudo, salió de su zona de manera precipitada, ya que no tiene los fundamentos de ser un central durante toda su vida. También vio una tarjeta amarilla a la media hora de juego y no estuvo nada acertado con el balón en los pies.

El italiano tiene dudas

Aun así, Carlo Ancelotti tiene dudas sobre si relegar a Tchouameni al banquillo. La otra opción, Raúl Asencio, no convence mucho, ya que no tiene experiencia en la élite y el italiano es conocido por preferir a jugadores experimentados que no a jóvenes que no han tenido muchos minutos en encuentros importantes. Además, y a pesar de que David Alaba ya ha vuelto, aún no está al 100% físicamente y no puede disputar enfrentamientos a alta intensidad.