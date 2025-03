Mbappé pide a Ancelotti que no sea titular contra el Atlético en el derbi de Champions

El Real Madrid se enfrontará al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions en un nuevo derbi madrileño en la máxima competición continental. La ida en el Santiago Bernabéu será muy importante, por lo que el conjunto blanco quiere sacar un buen resultado en su casa de cara a la vuelta en el Metropolitano. Por eso, hay jugadores que ya han hablado con Carlo Ancelotti sobre el encuentro.

En ese sentido, una de las estrellas, Kylian Mbappé, le ha pedido al entrenador que no ponga de titular a un futbolista en el derbi contra el Atleti para que no perjudique al equipo. El francés le ha recomendado a Ancelotti que Lucas Vázquez no salga de inicio teniendo en cuenta las carencias defensivas que ha demostrado el gallego, y no quiere que pase lo mismo en un partido tan exigente.

Mbappé le ha pedido a Ancelotti que Lucas no sea titular contra el Atleti

Con la grave lesión de Dani Carvajal, Lucas ha pasado a ser el lateral derecho titular del equipo, a pesar de que ha perdido el nivel para ser un jugador indiscutible. Sin embargo, el técnico italiano no ha tenido más remedio con todos los problemas físicos que ha sufrido la plantilla en defensa esta temporada. Aun así, hay compañeros que prefieren otras opciones que el gallego.

Por ejemplo, Mbappé le ha comentado a Ancelotti que es mejor que ponga a Fede Valverde de titular en la banda, aunque no sea su posición natural, antes que a Lucas. Aun así, está por ver si el uruguayo podrá hacer acto de presencia en el encuentro, ya que está arrastrando una lesión que le ha impedido jugar en los últimos enfrentamientos del Madrid. Por eso, las opciones son ínfimas.

Las opciones del italiano para no sacar de inicio al gallego

Si Valverde no tuviera opciones de jugar, el francés ha planteado la posibilidad de colocar a un central como Raúl Asencio o Antonio Rüdiger en el lateral y que también juegue David Alaba como titular en el centro de la defensa para evitar que Lucas Vázquez pueda salir de inicio. El miedo que hay entre los futbolistas blancos ante la posibilidad de que el gallego salga desde el principio es grande, ya que podría perjudicar al Madrid.