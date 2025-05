Mbappé pide una limpieza a fondo con dos nombres innegociables para seguir feliz en el Real Madrid

El Barça dejó al Madrid muy tocado tras su derrota La Cartuja de Sevilla en la final de la Copa del Rey. Más dudas que otra cosa. Y un equipo que parece que por momentos puede acabar naufragando. Solo encomendarse a la épica de las grandes noches europeas en el Bernabéu es lo que podría salvar al Madrid del desastre absoluto. Pero ni eso le salió con el Arsenal en Champions. El conjunto blanco lleva dos fiascos muy grandes, y solo le queda aferrarse a una liga que parece tenerla controlada el Barça. El Clásico dilucidará buena parte del suspense final.

A pesar de todo ello, uno de los mejores jugadores del equipo madrileño fue Kylian Mbappé. El francés fue el futbolista más activo en ataque y quien tuvo alguna de las pocas opciones para estrenar el casillero blanco. Todo ello, contrastaba con un Vinícius, que estuvo desaparecido. Además, el delantero criticó directamente a uno de los jugadores de la plantilla porque, según él, cada vez que está en el terreno de juego, el Madrid juega con diez.

Mbappé no quiere a Vinícius

Su pelea con Vinícius, y con la animadversión del clan francés y los capitanes, que ya han desistido a aconsejarle después de sus actos de desprecio a contrarios, ha dejado un vestuario fracturado. Vinícius solo mantiene el apoyo de su compatriota Rodrygo Goes y Endrick. Prácticamente, no mantiene relación alguna con el resto de los futbolistas. O la justa y necesaria. Vinícius es el epicentro de una lucha con Mbappé por el Balón de Oro.

Y es que Vinícius se ha quedado solo en su fuego cruzado dentro del vestuario merengue. Al brasileño ya lo tuvo que escarmentar Modric hace unas semanas por sus desplantes y comportamientos fuera de lugar. El veterano capitán croata apenas recibe palabra del brasileño desde entonces. Y la relación está rota. Pero a pesar de los deseos de Mbappé, la realidad es que Vini acaba de prolongar su vinculación con el Real Madrid. Mal o bien el francés tendrá que tragar con esta situación.

Mbappé no soporta el comportamiento de Rüdiger

El crack francés tampoco le gustó nada, el último altercado que tuvo el teutón en la final de Copa ante el Barça. Rüdiger fue el más violento a la hora de lanzarle objetos desde el banquillo al árbitro y, posteriormente, expulsado tuvieron que frenarlo entre 6 personas para contener la furia del alemán que quería dirigirse en tono muy agresivo al árbitro.

Mbappé también es conocedor de la trifulca que tuvieron en un entrenamiento hace semanas con Jude Bellingham, y donde por poco no llegaron a las manos. Mbappé tiene una estrecha relación dentro y fuera del campo con Jude. Y no le agrada nada el malestar que ha instalado Rüdiger en el vestuario. Mbappé no lo quiere en su equipo. El francés sería muy feliz sin el teutón en el equipo.