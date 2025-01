Mbappé presiona a Ancelotti para que no esté en el 11 del Real Madrid contra el Barça

La adopción de Kylian Mbappé en el Real Madrid está demorando más de lo esperado por Carlo Ancelotti, la afición y hasta el propio Florentino Pérez. El delantero francés todavía no se halla dentro del equipo y le ha pedido al técnico italiano que haga los ajustes necesarios para que pueda explotar todo su potencial.

Frente al Mallorca, el ex PSG se vio muy incómodo jugando como 9, junto con Vinícius Junior y Rodrygo. Aunque no fue una orden del cuerpo técnico, en varios pasajes del primer tiempo se tiró a la banda izquierda para intentar jugar el mano a mano con Pablo Maffeo. El mensaje que mandó fue claro: necesito jugar libre en el ataque y no estar encasillado. Sin embargo, para que esto ocurra, Ancelotti debería sacar del campo a Rodrygo Goes.

Mbappé presiona

Desde la llegada del francés al Real Madrid, el jugador surgido en Santos ha sido uno de los más perjudicados por los ajustes que hizo el técnico de Reggiolo en la alineación titular. Lo que ocurre es que Mbappé está acostumbrado a moverse por todo el frente de ataque y no a lidiar en el centro con los zagueros centrales. Por otro lado, Rodrygo ahora recibe menos balones, y el arco rival parece cada vez más lejano para él.

Ancelotti le ha dejado en claro que, si está bien físicamente, seguirá siendo titular. La pregunta es si Rodrygo está dispuesto a seguir resignando protagonismo en el equipo con tal de evitar el banquillo. Lo único seguro para el técnico italiano es que el único intocable en el tridente es Vinícius Junior.

El 11 contra el Barça

El Real Madrid buscará revancha de la paliza que le propinó el Barça de Hansi Flick el pasado 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. En aquel encuentro, Mbappé tuvo un partido para el olvido y fue señalado como uno de los grandes responsables del 0-4.

Ancelotti tiene claro que no puede darse el lujo de dar tantas ventajas en una final y no descarta hacer los cambios necesarios para sacar el máximo rendimiento de cada uno de sus dirigidos.