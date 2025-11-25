Mbappé quiere que Zidane sea el sustituto de Xabi Alonso

Kylian Mbappé se ha convertido esta temporada en el jugador más importante del Real Madrid. El francés se ha consagrado como el líder absoluto del equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por eso, el delantero está intentando elegir al sustituto de Xabi Alonso y le gustaría que fuera su compatriota y el ídolo que ha tenido desde la infancia: Zinedine Zidane.

De hecho, el futbolista ya quería que fuera el técnico escogido para sustituir a Carlo Ancelotti la temporada pasada, pero Florentino Pérez, a pesar de que no era su favorito, decidió escoger a Alonso ante la presión del madridismo y de algunos dirigentes. Aun así, se está demostrando que esta elección fue un error y Mbappé ya se ha encargado de hacérselo saber al presidente.

Mbappé quiere que Zidane sea el relevo de Alonso en el banquillo del Madrid

Y ahí, el francés ha vuelto a pedirle al máximo mandatario blanco que intente fichar a Zidane para que tenga su tercera etapa en el banquillo del Santiago Bernabéu. Para el jugador, sería un sueño poder ser entrenado por su ídolo en el Madrid y también cree que sería el entrenador ideal para poder reconducir una situación que, a día de hoy, está siendo muy complicada en la entidad madrileña.

Aun así, estaría por ver si Zidane aceptaría regresar al Madrid. Aunque ya hace tiempo que está alejado de los banquillos, el francés aseguró hace poco que volvería a entrenar a algún equipo, pero se desconoce cuál sería. Todo apuntaba a una posible llegada a la selección francesa, por lo que Mbappé podría cumplir su sueño, pero una llamada de Florentino lo podría cambiar todo.

El francés sueña con que su compatriota sea su entrenador en el club blanco

Por lo tanto, la resolución del caso se podría vivir en las próximas semanas, teniendo en cuenta que Alonso está en la cuerda floja y que algún tropiezo más de cara a los siguientes partidos podría ser el fin de la etapa del tolosarra en el banquillo del Madrid. Y, quién sabe, si el inicio de la tercera etapa de Zidane en el club blanco.